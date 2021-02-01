Где живет семья и учатся дети Алексея Навального?

На всех фотографиях Навальные выглядят счастливыми. Они позиционируют себя как дружную и сплоченную команду.

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Алексей Навальный — скандальная личность, оппозиционер к действующей власти, политик и юрист, который известен уже не только в России, но и за рубежом. Для тех, кто интересуется каждой сферой его жизни, расскажем, есть ли у Навального дети, кто они, какого возраста, где живут и учатся.

СЕМЬЯ НАВАЛЬНОГО

В 24 года Алексей женился на девушке по имени Юлия. Избранница оппозиционера по специальности экономист. Вскоре у пары родилась дочь, которую назвали Дарьей. В 2021 году девушке исполнится 20 лет. Помимо дочери, у Алексея есть сын Захар.

Навальный живет с супругой и детьми в Москве в обычной квартире. Как и любая другая семья, они путешествуют и много проводят времени вместе. На всех фотографиях Навальные выглядят счастливыми. Они позиционируют себя как дружную и сплоченную команду.

ДАРЬЯ НАВАЛЬНАЯ

Дочь Навального имеет среднее общее образование. Девушка училась в московской гимназии № 45, где углубленно изучала английский язык. По словам Дарьи, она благодарна родителям за удачный выбор учебного заведения.

Уроки иностранного языка не прошли даром. Они помогли девушке осуществить заветную мечту — в 2019 году дочь Навального поступила в Стэнфордский университет.

В 11-м классе девушка не готовилась к ЕГЭ. Уже 18 апреля 2019 года она узнала, что ее ждет совершенно другая судьба, чем у одноклассников.

В 17 лет Дарья активно занималась продвижением блога. У девушки есть собственный канал на YouTube, на котором она когда-то публиковала интервью с интересными личностями.

Сейчас у нее нет времени на блог. Девушка погрузилась в учебу, чтобы получить высшее образование в одном из престижных университетов мира. Более того, Дарья учится бесплатно. Поэтому она осознает всю ответственность и не хочет подводить родителей.

Многие сразу же заподозрили девушку во вранье. Подписчики предположили, что семья Навальных на самом деле богата и может позволить обучение дочери за границей.

Некоторые подписчики начали сомневаться из-за следующих причин:

Бесплатное образование в Стэнфорде могут получать только граждане Америки. В 2018 году Навальный должен был получить компенсацию в размере 144 тыс. рублей, которая могла быть направлена на оплату обучения дочери.

На самом деле это не так. Согласно правилам университета, в него может поступить каждый, если доход родителей не превышает 125 тыс. долларов в год.

О личной жизни девушки ничего не известно. Она не любит говорить на эту тему. Когда-то Дарье приписывали роман с ее подругой. Но это всего лишь слухи.

ЗАХАР НАВАЛЬНЫЙ

Родители принимают активное участие в жизни сына. Они окружают его заботой и любовью. Известно, что мальчик родился 26 марта 2008 года. Сейчас он учится в той же школе, которую окончила его сестра, посещает бассейн и играет в школьном театре. Пока неизвестно, какие у парня планы на жизнь.

Итоги

Большинство людей не знали, где живут и учатся дети Алексея Навального. Многие представляли, что семья оппозиционера наслаждается роскошью. На самом деле, Навальные ведут скромный образ жизни, учатся, работают и путешествуют.

Источник: kleo.ru