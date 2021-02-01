Как быстро похудеть за 7 дней: 5 простых советов

Диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение.

Откажитесь от обработанных пищевых продуктов

Совет первый. Отдайте предпочтение зеленому чаю: он способен ускорить обмен веществ и отлично действует на кожу. Разумеется, сахар добавлять не надо.

Совет второй. Откажитесь от обработанных пищевых продуктов, перенасыщенных сахаром, солью, жирами. Это очень эффективный способ похудеть. Если вы всего неделю будете питаться здоровой пищей, прекратите все пересаливать, откажетесь от сахара, увеличите объем клетчатки, то быстро заметите положительные изменения. Живот уж точно станет более подтянутым.

Совет третий. Ешьте спаржу. Она обладает мочегонным эффектом (сойдут отеки), заполняет желудок и дает ощущение сытости.

Совет четвертый. Увеличить активность: больше ходите, откажитесь от лифта.

Совет пятый. Высыпайтесь! Понаблюдайте за собой: если вы не высыпаетесь, то на следующий день вас сильно «тянет» на сладкое и жирное.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение.

Источник: 7mednews.ru