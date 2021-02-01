Новолуние и полнолуние в феврале 2021 года: Благоприятные и опасные даты месяца

В это можно не верить, но специалисты давно доказали, что спутник Земли оказывает непосредственное влияние на находящуюся вокруг природу и человека. Существуют благоприятные и неблагоприятные дни, о которых стоит знать.
Чтобы вы могли правильно распланировать свою деятельность максимально эффективно, мы публикуем информацию про фазы Луны в феврале 2021 года. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.
Когда новолуние в феврале 2021?
Новолуние в феврале 2021 года — 11 февраля 2021 года в 21 часов 05 минут.
Когда полнолуние в феврале 2021?
Полнолуние в феврале 2021 года — 27 февраля 2021 года в 10 часов 17 минут.
Фазы Луны в феврале 2021
Фазы Луны в феврале 2021 следуют так:
- Полнолуние в феврале 2021 года — 27 февраля 2021 года в 10 часов 17 минут.
- Новолуние в феврале 2021 года — 11 февраля 2021 года в 21 часов 05 минут.
- Третья четверть в феврале 2021 года — 4 февраля 2021 года в 23 часов 44 минут.
- Первая четверть в феврале 2021 года — 19 февраля 2021 года в 23 часа 04 минуты.
- Растущая Луна в феврале 2021 года — с 12 февраля по 26 февраля 2021 года.
- Убывающая Луна в феврале 2021 года — с 1 по 10 февраля, с 28 февраля 2021 года.
Когда благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2021
Узнайте также, когда благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2021.
- Благоприятными днями в феврале 2021 года окажутся 1–2, 5, 9, 11, 13–14, 16–18, 20, 24.
- Неблагоприятные дни в феврале 2021 — 4–5, 8, 10, 19, 28.
Источник: hochu.ua