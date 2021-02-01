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Новолуние и полнолуние в феврале 2021 года: Благоприятные и опасные даты месяца

13:50 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Новолуние в феврале 2021 года — 11 февраля 2021 года в 21 часов 05 минут.

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Ни для кого не секрет, что Луна влияет на все сферы деятельности человека

В это можно не верить, но специалисты давно доказали, что спутник Земли оказывает непосредственное влияние на находящуюся вокруг природу и человека. Существуют благоприятные и неблагоприятные дни, о которых стоит знать.

Чтобы вы могли правильно распланировать свою деятельность максимально эффективно, мы публикуем информацию про фазы Луны в феврале 2021 года. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Когда новолуние в феврале 2021?

Новолуние в феврале 2021 года — 11 февраля 2021 года в 21 часов 05 минут.

Когда полнолуние в феврале 2021?

Полнолуние в феврале 2021 года — 27 февраля 2021 года в 10 часов 17 минут.

Фазы Луны в феврале 2021

Фазы Луны в феврале 2021 следуют так:

  • Полнолуние в феврале 2021 года — 27 февраля 2021 года в 10 часов 17 минут.
  • Новолуние в феврале 2021 года — 11 февраля 2021 года в 21 часов 05 минут.
  • Третья четверть в феврале 2021 года — 4 февраля 2021 года в 23 часов 44 минут.
  • Первая четверть в феврале 2021 года — 19 февраля 2021 года в 23 часа 04 минуты.
  • Растущая Луна в феврале 2021 года — с 12 февраля по 26 февраля 2021 года.
  • Убывающая Луна в феврале 2021 года — с 1 по 10 февраля, с 28 февраля 2021 года.

Когда благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2021

Узнайте также, когда благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2021.

  • Благоприятными днями в феврале 2021 года окажутся 1–2, 5, 9, 11, 13–14, 16–18, 20, 24.
  • Неблагоприятные дни в феврале 2021 — 4–5, 8, 10, 19, 28.

Источник: hochu.ua

2021 лунный календарь новолуние полнолуние
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