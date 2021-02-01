Лунный календарь красоты и уходовых процедур на февраль 2021 года

2, 3 февраля: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Весов. Это время подходит для омолаживающих процедур, борьбы с целлюлитом и очищения кожи от черных точек и воспалений.

Уход за собой состоит из множества процедур, каждая из которых важна для поддержания сияющего и здорового внешнего вида

Сохранить красоту и привлекательность на долгие годы помогут не только проверенные заговоры, но и фазы Луны. Благодаря наблюдениям астрологов каждый сможет выбрать подходящие дни для ухода за собой, чтобы любая процедура возымела максимальный эффект.

Уход за собой состоит из множества процедур, каждая из которых важна для поддержания сияющего и здорового внешнего вида. Эксперты рекомендуют начать февраль с грамотного ухода, довериться рекомендациям астрологов и взять максимум из влияния ночного светила. Ухаживающие процедуры можно проводить не только в салонах красоты, но и в домашних условиях, а также пользоваться проверенными заговорами для поддержания привлекательного внешнего вида.

1 февраля: в первый день февраля энергетика убывающей Луны в Деве подарит прекрасное время для ухода за лицом и телом. В этот день можно смело применять скрабы, а также делать увлажняющие маски.

2, 3 февраля: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Весов. Это время подходит для омолаживающих процедур, борьбы с целлюлитом и очищения кожи от черных точек и воспалений. Также оно удачно для проведения процедур у квалифицированных специалистов по омолаживанию.

4, 5 февраля: Луна перемещается в созвездие Скорпиона, и в эти дни астрологи рекомендуют попробовать аромапроцедуры. Принятие ванн с маслами, массажи и маски помогут сделать кожу сияющей.

6, 7 февраля: под влиянием энергетики стареющей Луны в Стрельце полезны водные процедуры и массажи. Чистка лица, особенно механическая, может привести к повреждениям и воспалениям, и от нее лучше отказаться в пользу увлажнения кожи масками и кремами.

8, 9 февраля: под влиянием Козерога астрологи рекомендуют ухаживать за собой с применением натуральных средств и отваров целебных трав. Эффект от таких процедур превзойдет все ожидания.

10, 11 февраля: 10 февраля уход за лицом может включать борьбу с ранними морщинами. В день Новолуния в Водолее 11 числа астрологи рекомендуют тонизирующие ванны, которые помогут сделать кожу упругой.

12, 13 и 14 февраля: три дня растущая Луна проведет в знаке Рыб. Это время подходит для любых процедур, направленных на омоложение. Скрабы, маски, ванны с ароматическими маслами помогут сохранить тонус всего тела и восполнить водный баланс.

15, 16 февраля: под влиянием Овна удачно пройдут процедуры обертывания. В это время уместными будут комплексные меры, направленные на похудение и повышение тонуса кожи лица и тела.

17, 18 и 19 февраля: это время растущая Луна проведет в созвездии Тельца. Астрологи рекомендуют не проводить травмоопасные процедуры: подрезание кутикулы, механическую чистку, иглоукалывание. В эти дни сохранить свежесть и молодость можно с помощью отваров целебных трав.

20, 21 февраля: Луна в Близнецах — время для нанесения питательных увлажняющих масок, укрепления волос с помощью народных средств. В эти дни стоит отказаться от татуажа и уколов красоты.

22, 23 и 24 февраля: Луна перемещается в созвездие Рака, продолжая свой рост. Любые процедуры для лица будут уместными, как и поход в салон красоты. В любой из этих дней можно позволить себе комплексные спа-процедуры для поддержания красоты и хорошего настроения.

25, 26 февраля: Луна во Льве — время для ухода за лицом. В эти дни питательные маски прекрасно разгладят кожу и придадут ей тонус. Отказаться стоит от процедур для тела.

27, 28 февраля: два дня Луна проведет в Деве. Новолуние 28 февраля не подходит для активных процедур. В этот день уместными будут расслабляющие вечерние ванны с добавлением успокаивающих масел: лаванды, ромашки, шалфея. 27 числа можно использовать маски, отбеливающие кожу лица.

Ухаживающие процедуры во все времена помогали сохранить красоту и молодость кожи, однако пользоваться любыми средствами нужно с осторожностью, чтобы не было аллергических реакций. Любая процедура должна быть подобрана по типу кожи, чтобы эффект радовал, а не становился причиной разочарования.

Источник: dailyhoro.ru