Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля: История праздника и традиции

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама, хотя находится много интересующихся этим, необычным на первый взгляд, праздником и среди представителей иных религиозный конфессий.

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который чаще стал встречаться на улицах европейских стран, России и других государств, где светская культура подчас весьма далека, либо вообще не соприкасается с традиционными, в том числе религиозными представлениями о том, как и во что должна одеваться женщина. Да и религиозные ценности в этих странах преобладают христианские.

В подобной ситуации появление в обществе женщины в хиджабе часто встречает неоднозначную реакцию. Кто-то спокойно относится к этому, кто-то удивлённо. У некоторых людей появление женщины в хиджабе в общественном месте, на работе или учебном заведении вызывает неприязнь, непонимание, а иногда и протест.

Во многом подобные общественные споры обусловлены усилившимися миграционными процессами, когда число представителей мусульманской культуры в европейских странах стало быстро расти, что вызвало у коренных жителей подсознательное чувство тревожности. Это чувство, в свою очередь, пробудилось в результате того, что мигранты стали не просто новыми гражданами или жителями христианских стран. Они, являясь носителями другой культуры, тесно связанной с религиозными представлениями и ценностями ислама, продолжили жить в новом мире, не изменяя своим ценностям, порядкам и обычаям, для жителей христианского мира несколько чужеродным.

Усугубились эти противоречия с ростом международного терроризма и числом актов его насильственного проявления, так как преобладающими представителями террористических организаций стали выходцы из арабского мира. Европе сложнее найти способ гармоничного сосуществования представителей христианского и мусульманского мира, чем, например, России, где веками складывались и выстраивались отношения между представителями разных национальностей и религий.

Если в современном обществе мир взрослых людей всё-таки способен отнестись к открытому проявлению культуры, в том числе тесно связанной с религиозными представлениями более или менее адекватно, то в среде детей и подростков это может обернуться конфликтной ситуацией.

Именно подобная, полная непонимания и насмешек судьба юной уроженки Республики Бангладеш Назмы Кхан (Nazma Khan), ставшей по воле судьбы американской школьницей, а затем и студенткой подтолкнула уже взрослую женщину к идее учредить Всемирный день хиджаба. Организуя праздник, Назма Кхан преследовала своей целью донести до всего мира тот факт, что ношение хиджаба не является признаком принадлежности к какой-то террористической организации или секте, не направлено на социальный протест против традиционной культуры христианских государств. Ношение хиджаба, говорит Назма Кхан, подчёркивает право женщины следовать традиционной культуре, не подвергаясь насмешкам и нападкам со стороны тех, кто не носит его, особенно в обществе, провозглашающем себя поборником гуманистических принципов.

Начала Назма Кхан претворять свои идеи в жизнь, создав сайт, где рассказывала об истории хиджаба, его предназначении и роли в мусульманском мире, показывала варианты ношения и различные фасоны хиджаба. Здесь же, на страницах сайта посетители могли поделиться своими мыслями, а также переживаниями по поводу того, что встретили непонимание в обществе, получить моральную поддержку.

Инициатива Назмы Кхан, родившаяся в 2013 году, получила распространение, в том числе благодаря интернету. Сегодня День хиджаба отмечается во многих мусульманских странах, а также мусульманских республиках России, общественных организациях мусульман разных стран, а также в семьях мусульман в разных частях мира. Стоит отметить, что в Иране 12 июля вообще отмечается официальный праздник: День хиджаба и целомудрия.

Собственно хиджаб в переводе с арабского языка буквально означает покров, завеса. По строгим канонам Ислама женщина должна закрывать одеждой всё тело. Открытыми остаются лицо, запястья и стопы. Однако в современном представлении хиджабом чаще называют большой платок, которым закрывают голову и плечи. С точки зрения мусульман хиджаб – это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая её от глаз посторонних мужчин.

Спустя лишь два года после первого опыта проведения активистами мероприятий в рамках Всемирного дня хиджаба, когда женщинам на улицах, в торговых центрах предлагается попробовать надеть на себя хиджаб или просто происходит раздача палантинов женщинам, желающим почувствовать себя мусульманкой, число участников подобных мероприятий перевалило за 10 миллионов человек, а сами мероприятия прошли более, чем в 100 странах мира.

Идеи терпимости и взаимоуважения между представителями разных культур и религий пытаются донести до людей учредители и активисты Всемирного дня хиджаба. Они не только раздают платки и предоставляют возможность любой женщине примерить хиджаб, но и устраивают чаепития и даже лекции на тему истории и роли головного платка в жизни мусульманской женщины.

Источник: calend.ru