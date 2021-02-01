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Сегодня, 1 февраля - День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

07:33 01.02.2021 Фото: wikiquote.org
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Возведение на патриарший престол, совершаемое во время Божественной литургии, — эпохальное событие в жизни Православной Церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью.

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Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время Божественной литургии, — эпохальное событие в жизни Православной Церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью.

Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в храм Патриарха встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек.

Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до наших дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В церемонию входит возведение избранного Патриарха на Горнее место в алтаре (горнее — слав. высокое, место в алтаре между престолом и восточной стеной). При этом митрополиты трижды возглашают: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!».

Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается патриаршим: первую часть службы нареченный Патриарх совершает как митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей мантии, как предстоятель Церкви.

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — 1 февраля — ежегодный праздник Русской Православной Церкви, наравне с Днем тезоименитства (именин) Святейшего Патриарха Кирилла, который отмечается 24 мая в День памяти Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

Источник: calend.ru

1 февраля 2021 День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла история праздник
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