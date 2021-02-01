1 февраля - День работника лифтового хозяйства: Поздравления для лифтеров от души с любовью

Именно 1 февраля 1949 года было положено начало лифтостроительного дела в России. С того времени и по сей день лифтеры чинят лифты, вызволяя людей, проверяют исправные и просто следят за тем, чтоб жителям многоэтажек было комфортно.

Трудно себе представить современный многоэтажный городской дом без такого атрибута, как лифт

1 февраля в России отмечают пока ещё не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощённом варианте – День лифтовика.

Выбор даты праздника имеет под собой определённые исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно эта дата и была выбрана работниками лифтового хозяйства в качестве своего профессионального праздника ещё в Советскую эпоху.

Помимо 1 февраля лифтовики, как ещё упрощённо называют работников этой сферы, могли отмечать свой праздник в дни, являвшиеся профессиональными праздниками работников смежных сфер, таких как строительство, жилищно-коммунальная сфера и др.

Постановление Совета Министров СССР от 1 февраля 1949 года положило начало оформлению лифтового хозяйства в отдельную сферу. В условиях, когда страна восстанавливала разрушенные во время Великой Отечественной войны города, модернизировала и развивала жилищный фонд, наращивая темпы строительства жилых домов, в том числе многоэтажных, вопрос оснащения этих объектов лифтами становился всё более актуальным.

Действительно, сегодня трудно себе представить современный многоэтажный городской дом без такого атрибута, как лифт. Причём современные дома оснащаются не только пассажирскими, но и специальными грузовыми лифтами, упрощающими жизнь и быт человека. Подъём вручную крупногабаритной мебели даже на 10-й этаж и тем более в пассажирском лифте – уже сомнительное удовольствие, а сегодня всё чаще строятся и более высотные дома. Если грузовой лифт предназначен преимущественно для конкретных задач, выполнение которых требуется время от времени, то отсутствие в многоэтажном доме обычного пассажирского лифта создаёт немало неудобств и проблем его жильцам, среди которых есть семьи с маленькими детьми, требующими прогулок на коляске, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и т.д.

Таким образом, сегодня лифт играет в нашей повседневной жизни огромную роль, о чём мы вспоминаем, правда, чаще всего, столкнувшись с тем, что лифт сломан.

Работники лифтового хозяйства, отмечающие свой профессиональный праздник 1 февраля, – это специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика.

В 2011 году представители многочисленных объединений, связанных со сферой производства и обслуживания лифтов выступили с инициативой учреждения Дня работника лифтового хозяйства и предложили отмечать его ежегодно 1 февраля. Инициатива была поддержана многими общественными организациями, представителями бизнеса и даже отдельных партий и фракций Государственной Думы и Правительства РФ.

Развитие социально значимой лифтовой отрасли в России можно проследить на проходивших в 2003, 2005, 2007 и 2013 годах выставках «Лифт Экспо Россия». Начиная с 2015 года, она имеет международный статус и называется Международная выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week».

Для многих будет являться открытием тот факт, что к лифтовой сфере помимо пассажирских и грузовых лифтов имеют прямое отношение эскалаторы и траволаторы, которыми мы пользуемся в торговых центрах, метро, аэропортах, а также другие подъёмные механизмы. Ведь по своему определению лифт – это механизм для перемещения грузов, расположенных на специальной платформе в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.

Развитие лифтовой отрасли и лифтового хозяйства, эффективность внедрения новых образцов и технологий в повседневную жизнь, темпы и качественный уровень модернизации лифтового хозяйства, эффективность труда работников этой отрасли должны способствовать поддержанию и повышению уровня безопасности и жизненного комфорта современного человека, свою роль в который вносит такой, на первый взгляд, нехитрый механизм, как лифт, ставший неотъемлемой частью нашей жизни.

Поздравления в День лифтовика - 1 февраля.

***

Поздравляю всех работников тыла,

Тех, что славят лифтовый весь союз,

За чудодейственную вашу силу,

За то, что несете наших жизней груз.

За то, что ввысь поднимаете и спускаете,

За то, что не нужно преодолевать нам этажей,



Мы быстро так к комфорту привыкаем,Что чуду этому не удивляемся давно уже.

***

Закроется дверь у волшебной кабины,

И полечу домой я с нетерпеньем, как всегда,

Спасибо вам за всех людей моих любимых:

За то, что мама в преклонные свои года,

Не утомляется количеством ступеней,



Что не тащит коляску вверх жена,За то, что ребенок дома за мгновенье,За то, что наша жизнь так легка, хороша!

***

Благодарю лифтовых работников скромных,

За такой необходимый и невидимый труд,

За то, что за минуты покоряем небоскребы,

За то, что в кабинах всегда надежность, уют.



Спасибо вам за свет ваших душ горячих,За благословенный ежедневный полет,Пускай и вас возносят в небеса удачи,И никогда судьбы вашей трос не подведет.

***

Ты окончил на отлично курсы лифтера,

Ты вгрызался с усердием в ПУБЭЛ,

Всегда работал быстро, охотно, спорно,



Ты за столькими лифтами смотрел.Ты был там, где случалась поломка,Выручал из «капканов» жильцов,Выполняй и дальше работу так ловко,Пусть с улыбкой встречают жители домов!

***

Ты чинишь лифты, проверяешь все канаты,

Чтоб был в порядке и ловитель и противовес,



Чтоб пружины в буфере были все сжаты,Чтоб работал исправно блок для управления весь.Благодаря тебе все жители наших домов,За секунды взлетают на свои этажи,Поздравляем с праздником, пусть будет веселее,Пусть будет красочнее твоя лифтовая жизнь.

***

И небо нам кажется только с овчинку,



Когда вдруг работу остановит лифт,Как только вы закончите его починку,Весь подъезд начинает спокойно жить.И пусть у вас гимна нет своего и флага,Но хочу такие я вам произнести слова:Самый главный – это простой работяга,Он всему лифтовому управлению голова.

***

Наша жизнь – это бесконечный дрифт,

Мы порой не задумываемся про лифт,

И лишь в одном случае скажем слово,

Если он вдруг окажется поломан.

Ведь пешком пойти не будут все согласны,

С лифтом быстрее, с лифтом безопасней,

Мы благодарны тем, кто долгие годы,

Делает так, чтобы лифт наш всегда работал!

***

Чтоб обеспечить исправную работу лифтов,

Существует целая команда крутых специалистов,

Они занимаются работой незримой и долгой,

Чтоб нашу с вами жизнь сделать удобной.

Сегодня всех поставим мы в пример,

Будь ты монтажник, лифтер или инженер,

Работа твоя нашим глазам никогда не видна,



Но она нам каждую минуточку важна.

***

Предлагаю наши самые искренние благодарности,

Не в словах выражать, а в уважении и аккуратности,

Предлагаю работой проделанной дорожить,

Чтоб всем приятно было и комфортно жить.

И пусть работа лифтовиков не всегда видна,

Она нам уже как воздух, как вода, нужна,



Без лифта не поднять нам груз, не взлететь,Так давайте же лифтеров почитать, им оды петь!

***

Лифтовики выполняют крайне важное дело,

И труд их кропотлив и весьма не прост,

Им нужно с механизмами управляться умело,

Чтобы лифт смог домчать вас до самых звезд.

Если останется лифт, вдруг, без надзора,



Он быстро одряхлеет, если будет стоять один,Так что, хвала вам, дорогие наши лифтеры,Волшебники и повелители умных кабин!

***

Чтоб работал наш лифт на совесть,

Чтоб отсчитывал, как по часам этажи,

И чтоб мы в нем катались не беспокоясь,

Ты, лифтер, ему свое внимание окажи.



Ты все осмотри, и детали проверь,Посмотри на трос, ловители, мотор,Если любить его, долгий строк ему отмерен,С праздником вас – лифтовой надзор!

***

Я живу, ребята, на последнем этаже,

Вид с окна, скажу вам, шикарный везде!

С лифтом подружилась, чтоб комфортно жить,



Не сержу его, а то, пешком буду ходить!Я всегда его поглажу по широким дверям,И в обиду я вандалам его никогда не дам,Ведь он мой друг, мы видимся каждый день,Я не вынесу поломки, пешком идти мне лень!

Источник: calend.ru