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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений начинается 1 февраля 2021 года

02:00 01.02.2021 Фото: pxhere.com
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20 октября 2010 года на своем 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания.

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Первая неделя гармоничных межконфессиональных отношений прошла с 1 по 7 февраля 2011 года

Первая Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений дает возможность привлечь внимание всего мира к усилиям, которые предпринимают религиозные лидеры, межконфессиональные движения и отдельные люди во всем мире с целью содействовать взаимоуважению и взаимопониманию между последователями различных вероисповеданий и конфессий".
8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week) мировое сообщество впервые провело с 1 по 7 февраля 2011 года. В дальнейшем было решено отмечать ее в первую неделю февраля каждого года.

20 октября 2010 года на своем 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми.

В подтверждение этого была издана резолюция 65/5, которая провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями. В документе также подчеркивается, что моральный долг проповедников любых религий и убеждений — побуждение людей к миру, терпимости и взаимопониманию.

Шаги к межконфессиональной гармонии предпринимаются по всему миру постоянно. ООН высоко оценивает значимость глобальных, региональных и субрегиональных инициатив, направленных на достижение взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий. В их число входят, например, Трехсторонний форум по межконфессиональному сотрудничеству во имя мира и проект «Общее дело». В 2011 году в программу Всемирной недели были включены несколько мероприятий подобной направленности; центральным из них стала дискуссия «Роль религиозных организаций и межконфессиональных инициатив в области развития, примирения и миростроительства».

Организация Объединенных Наций призывает все государства в течение этой недели поддерживать на добровольной основе распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли. Центрами событий должны стать церкви, мечети, синагоги и другие молитвенные дома во всем мире.

Источник: calend.ru

1 февраля 2021 вера Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений история праздник религия Пан Ги Мун ООН
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