31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

1 февраля - День преподобного Макария: Житие святого

04:00 01.02.2021 Фото: azbyka.ru
0

Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне.

% name% title
Преподобный Макарий Великий, Египетский
Сюжет: Православные обряды
% name% title

1 февраля - День преподобного Макария: Житие святогоГлавная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 годаЕщё 742 новостей

Родители преподобного Макария, священник Авраам и его жена Сарра, были, подобно великим праотцам, бесплодны до глубокой старости.

После нападения варваров на Египет они переселились на окраину Египта в селение Птинапор, вблизи пустыни Нитрийской, и там у них родился сын Макарий. Когда мальчик подрос, родители женили его, но юноша вскоре овдовел. После кончины жены преподобный Макарий укрепился в своем желании избрать иноческий путь.

Господь послал ему опытного духовного наставника в лице старца, который помог ему устроить себе келию, научил его плести циновки, чтобы зарабатывать на хлеб. Через некоторое время местные жители узнали о юном отшельнике, который вдали от селения проводил время в строгом уединении и молитве, и сообщили о нем местному епископу. Тот поставил Макария чтецом в церковь, но преподобный, стремясь к иноческому уединению, ушел из селения и поселился в другом месте.

Живя отшельником, преподобный подвергался тяжелым искушениям: в его хижину вползали змеи, вокруг бродили дикие звери, но святой Макарий пел псалмы, и все страшные видения рассеивались. Тогда враг рода человеческого, видя свое бессилие, решил оклеветать святого: дочь одного из поселян забеременела и по наущению своего любовника оклеветала святого. Разъяренные родители и подстрекаемые ими жители селения напали на келию, выволокли оттуда преподобного, нещадно избили и бросили полумертвого. Когда преподобный пришел в себя, родители девицы потребовали, чтобы он давал им деньги на пропитание. Преподобный Макарий все перенес с кротостью и лишь стал усерднее плести циновки, чтобы заработать нужные деньги.

Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни, он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея излечил от проказы девушку. В это время преподобный Макарий был избран настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне.

Преподобный Макарий поучал свою паству с глубоким смирением и кротостью. Показывая инокам путь борьбы с соблазнами, он говорил, что заставить диавола отступить и прекратить искушения можно не постом (диавол вообще не принимает пищи), не бдением (диавол вообще не спит), а, как ему признался сам диавол, только смирением.

Когда преподобный достиг 97 лет, ему явились святые Антоний Великий и Пахомий Великий и провозвестили ему кончину на 9-й день после их явления.

Преподобный собрал в тот день всю братию, простился со всеми и отошел к Господу. Многие из братии наитием свыше видели святых угодников и Бесплотные Силы, которые встречали душу преподобного Макария. Мощи святого Макария покоятся в Италии, в городе Амальфи.

Главная молитва для прочтения преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 года

Источник: calend.ru

1 февраля 2021 День памяти преподобного Макария Великого история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Прочтете сегодня молитву святому?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В 2020 году часы Судного дня остановились
05:00 01-02-2021
В 2020 году часы Судного дня остановились
1 февраля - День преподобного Макария: Житие святого
04:00 01-02-2021
1 февраля - День преподобного Макария: Житие святого
Детальный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года для каждого
03:00 01-02-2021
Детальный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года для каждого
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений начинается 1 февраля 2021 года
02:00 01-02-2021
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений начинается 1 февраля 2021 года
Копия папа: Дочь Ани Лорак поразила турецкой внешностью поклонников
01:00 01-02-2021
Копия папа: Дочь Ани Лорак поразила турецкой внешностью поклонников
Главная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 года
23:30 31-01-2021
Главная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 года
4407 человек задержала полиция на незаконных акциях в поддержку Алексея Навального 31 января в России. Список ОВД-Инфо 2
23:28 31-01-2021
4407 человек задержала полиция на незаконных акциях в поддержку Алексея Навального 31 января в России. Список ОВД-Инфо
Праздник Имболк 1 февраля 2021 года: Традиции и обычаи кельтского древнего торжества
23:00 31-01-2021
Праздник Имболк 1 февраля 2021 года: Традиции и обычаи кельтского древнего торжества
Валерий Сюткин: Сын появился с помощью ЭКО
22:30 31-01-2021
Валерий Сюткин: Сын появился с помощью ЭКО
Что категорически нельзя делать 1 февраля 2021 года в Макарьев день? Можно ли работать сегодня? 1
22:00 31-01-2021
Что категорически нельзя делать 1 февраля 2021 года в Макарьев день? Можно ли работать сегодня?