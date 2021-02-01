1 февраля - День преподобного Макария: Житие святого

Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне.

Преподобный Макарий Великий, Египетский

Родители преподобного Макария, священник Авраам и его жена Сарра, были, подобно великим праотцам, бесплодны до глубокой старости.

После нападения варваров на Египет они переселились на окраину Египта в селение Птинапор, вблизи пустыни Нитрийской, и там у них родился сын Макарий. Когда мальчик подрос, родители женили его, но юноша вскоре овдовел. После кончины жены преподобный Макарий укрепился в своем желании избрать иноческий путь.

Господь послал ему опытного духовного наставника в лице старца, который помог ему устроить себе келию, научил его плести циновки, чтобы зарабатывать на хлеб. Через некоторое время местные жители узнали о юном отшельнике, который вдали от селения проводил время в строгом уединении и молитве, и сообщили о нем местному епископу. Тот поставил Макария чтецом в церковь, но преподобный, стремясь к иноческому уединению, ушел из селения и поселился в другом месте.

Живя отшельником, преподобный подвергался тяжелым искушениям: в его хижину вползали змеи, вокруг бродили дикие звери, но святой Макарий пел псалмы, и все страшные видения рассеивались. Тогда враг рода человеческого, видя свое бессилие, решил оклеветать святого: дочь одного из поселян забеременела и по наущению своего любовника оклеветала святого. Разъяренные родители и подстрекаемые ими жители селения напали на келию, выволокли оттуда преподобного, нещадно избили и бросили полумертвого. Когда преподобный пришел в себя, родители девицы потребовали, чтобы он давал им деньги на пропитание. Преподобный Макарий все перенес с кротостью и лишь стал усерднее плести циновки, чтобы заработать нужные деньги.

Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни, он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея излечил от проказы девушку. В это время преподобный Макарий был избран настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне.

Преподобный Макарий поучал свою паству с глубоким смирением и кротостью. Показывая инокам путь борьбы с соблазнами, он говорил, что заставить диавола отступить и прекратить искушения можно не постом (диавол вообще не принимает пищи), не бдением (диавол вообще не спит), а, как ему признался сам диавол, только смирением.

Когда преподобный достиг 97 лет, ему явились святые Антоний Великий и Пахомий Великий и провозвестили ему кончину на 9-й день после их явления.

Преподобный собрал в тот день всю братию, простился со всеми и отошел к Господу. Многие из братии наитием свыше видели святых угодников и Бесплотные Силы, которые встречали душу преподобного Макария. Мощи святого Макария покоятся в Италии, в городе Амальфи.

Источник: calend.ru