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Какой церковный праздник сегодня? Как 1 февраля определить погоду на весну 2021 года?

07:20 01.02.2021 Фото: azbyka.ru
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Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне.

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В этот день отмечается память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного
Сюжет: Православные обряды
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Сильные молитвы в день преподобного Макария Великого 1 февраля 2021 года: В болезни и житейских нуждахКакой церковный праздник сегодня? Как 1 февраля определить погоду на весну 2021 года?Ещё 744 новостей

Дата по старому стилю: 19 января.
В этот день отмечается память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного. Макарий — автор пятидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его сочинений — духовная жизнь христианина; также в нескольких беседах Макарий аллегорически толкует Библию.

Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — её же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.

С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».

Именины в этот день
Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор

Источник: calend.ru

1 февраля 2021 весна именины история Макарьев день праздник
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