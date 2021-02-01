Сильные молитвы в день преподобного Макария Великого 1 февраля 2021 года: В болезни и житейских нуждах

Святого Макария Великого, явившего при жизни во множестве величайшие чудеса, просят о молитвенной помощи во всех случаях жизни: и в телесной болезни, и в душевной болезни, при одержимости страстями, в различных житейских нуждах.

Преподобный Макарий Великий

Память: 19 января / 1 февраля

Преподобный Макарий Великий - один из величайших монахов и чудотворцев, его жизнь была исполнена глубоким смирением, мудростью и аскетизмом. Он автор целого ряда духовных бесед и молитв. Его подвижнические молитвы включены как образец истинного молитвенного духа в вечерние и утренние молитвы.

Святого Макария Великого, явившего при жизни во множестве величайшие чудеса, просят о молитвенной помощи во всех случаях жизни: и в телесной болезни, и в душевной болезни, при одержимости страстями, в различных житейских нуждах. Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений. Покровитель монашествующих и всех ищущих мудрости и совершенства. Остается сожалеть, что его почитание так мало распространено в России.

Тропарь преподобному Макарию Великому, глас 1

Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Макарие, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак преподобному Макарию Великому, глас 1

Блаженную жизнь скончав в житии с мученическими лики, в земли кротких достойно водворяешися, богоносне Макарие, и пустыню, якоже град, населив, благодать приял еси от Бога чудес, темже тя почитаем.

Молитва первая преподобному Макарию Великому

О преподобие отче Макарие! Молим тя мы, недостойные, испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего нам здравие душевное и телесное, тихое и богоугодное житие и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Угаси молитвами твоими разжженые на рабов Божиих (имена) стрелы диавольскии, да не прикоснется нам злоба греховная, да благочестно скончавше временное житие, сподобимся наследовати Царствие Небесное и купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая преподобному Макарию Великому

Преподобне отче Макарие! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья преподобному Макарию Великому

О, священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Макарие, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у Престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Труды преподобного Макария Великого:

"Слово Первое. О хранении сердца" - преподобный Макарий Великий

"Слово второе. О совершенстве духовном" - преподобный Макарий Великий

"Слово третье. О молитве" - преподобный Макарий Великий

"Слово четвертое. О терпении и рассудительности" - преподобный Макарий Великий



"Слово пятое. О возвышении ума" - преподобный Макарий Великий"Слово шестое. О любви" - преподобный Макарий Великий"Слово седьмое. О свободе ума" - преподобный Макарий Великий"Послание преподобного Макария Египетского" - преподобный Макарий Великий"Духовные беседы" - преподобный Макарий Великий"Будущая жизнь" - преподобный Макарий Великий"Поучения" - преподобный Макарий Великий"Сотницы" - преподобный Макарий Великий"Великое послание и слова" - преподобный Макарий Великий"Послание" - преподобный Макарий Великий"Слово о совершенстве духовном" - преподобный Макарий Великий"О том, что бывает с христианами во время совершения молитв, и о мерах совершенства, то есть, могут ли христиане достигать совершенной меры" - преподобный Макарий Великий

Источник: k-istine.ru