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С первым днем февраля 2021 года теплые и солнечные поздравления для родных и друзей

07:50 01.02.2021 Фото: pxhere.com
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Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее. Разве мало причин для того, чтобы поздравить всех своих близких людей с началом этого сказочного и особенного месяца?

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Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее

Февраль издревле особенно почитался у славян, потому как этот месяц является подготовительным для природы и людей, он короток и пролетает очень быстро, а за ним следует рассвет всего живого на земле. И пусть этот месяц лют и суров, пугает нас своими морозами и метелями, он несёт в себе и много прекрасного. В феврале отмечается большое количество праздников, корни которых уходят в историю Руси. Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее. Разве мало причин для того, чтобы поздравить всех своих близких людей с началом этого сказочного и особенного месяца? А помогут в этом красивые стихи тщательно отобранные и размещённые на страницах нашего сайта. Всё, что вам остаётся – это выбрать понравившийся и отправить тому, кому вы хотите подарить частичку своего сердечного тепла в морозный, свежий, заснеженный денёк! Какого числа отмечаем День начало февраля - 1 февраля.

***

Начался февраль, а значит очень скоро,

Весна займет все эти просторы,
Но сегодня лишь первый день февраля,
Сделай так, чтоб не прошел он зря.
Наслаждайся жизнью каждый его час,
И пусть он счастья даст тебе аванс,
Пусть будет мягким он к тебе, послушным,
Веселым, нежным, ярким, не равнодушным.

***

Февраль пришёл к нам в самом конце зимы,
И пусть воют вьюги, любим его мы,
Потому что это значит, что очень скоро все пройдёт,
И улица живительными соками зацветёт.
Пусть будет все прекрасно у тебя в феврале,
Пусть примчится удача к тебе на метле,
И заметая все дорожки, все наши пути,
Пусть не мешает тебе своей дорогой идти!

***

Первофевральское утро такое морозное,
И лица прохожих тоскливо-слёзные,
И не укрыться нам от его морозушка,
Больно щепает зимушка-лебёдушка.
И пусть это утро характером лютое,
И ветры пронизывают пресловутые,
Пусть намеренья будут такие же дерзкие,

Основания для этого будут веские.

***

Хочу поздравить, дорогой, тебя,
С началом месяца зимнего – февраля,
Он суров, но при этом, очень красив,
Так пусть же он тебе принесёт позитив.
Пусть красотами душу твою впечатлит,
И на новые подвиги тебя вдохновит,

Чтобы снегом покрыло землю щедро,
А в душу твою, чтоб пришло тепло!

***

Каждый из нас от зимушки уже устал,
Но вот долгожданный месяц февраль настал,
Он словно предвестник больших перемен,
Подарим улыбок своих ему взамен,
Он нам о скорой весне песни поёт,

О том, что скоро зимы скука пройдёт,
Осталось его норов немножко потерпеть,
И небо начнёт понемногу светлеть!

***

Как здорово на улице, ты только посмотри,
Как же чудесны, мой друг, феврали,
Они ведь предвестники скорого тепла,
Того, что уже не за горами мать-весна.

Желаю тебе этот месяц не скучать,
И снегами белыми в душе не молчать,
А набраться побольше вдохновения,
И прочувствовать зимы умиротворение.

***

С февралём тебя, мой нежный друг,
Посмотри, как забелило всё вокруг,
И суровым ветром всё пронизано,

И скука нами на пальцы нанизана,
Но стоит подождать ещё несколько недель,
Как зазвенит долгожданная капель,
И уйдут от нас надолго холода,
И наступит всеми любимая, зелёная весна!

Источник: pozdravkin.com

1 февраля 2021 поздравления стихи
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