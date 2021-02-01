С первым днем февраля 2021 года теплые и солнечные поздравления для родных и друзей

Февраль издревле особенно почитался у славян, потому как этот месяц является подготовительным для природы и людей, он короток и пролетает очень быстро, а за ним следует рассвет всего живого на земле. И пусть этот месяц лют и суров, пугает нас своими морозами и метелями, он несёт в себе и много прекрасного. В феврале отмечается большое количество праздников, корни которых уходят в историю Руси. Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее. Разве мало причин для того, чтобы поздравить всех своих близких людей с началом этого сказочного и особенного месяца? А помогут в этом красивые стихи тщательно отобранные и размещённые на страницах нашего сайта. Всё, что вам остаётся – это выбрать понравившийся и отправить тому, кому вы хотите подарить частичку своего сердечного тепла в морозный, свежий, заснеженный денёк! Какого числа отмечаем День начало февраля - 1 февраля.
***
Начался февраль, а значит очень скоро,
Но сегодня лишь первый день февраля,
Сделай так, чтоб не прошел он зря.
Наслаждайся жизнью каждый его час,
И пусть он счастья даст тебе аванс,
Пусть будет мягким он к тебе, послушным,
Веселым, нежным, ярким, не равнодушным.
***
Февраль пришёл к нам в самом конце зимы,
И пусть воют вьюги, любим его мы,
Потому что это значит, что очень скоро все пройдёт,
И улица живительными соками зацветёт.
Пусть будет все прекрасно у тебя в феврале,
Пусть примчится удача к тебе на метле,
И заметая все дорожки, все наши пути,
Пусть не мешает тебе своей дорогой идти!
***
Первофевральское утро такое морозное,
И лица прохожих тоскливо-слёзные,
И не укрыться нам от его морозушка,
Больно щепает зимушка-лебёдушка.
И пусть это утро характером лютое,
И ветры пронизывают пресловутые,
Пусть намеренья будут такие же дерзкие,
***
Хочу поздравить, дорогой, тебя,
С началом месяца зимнего – февраля,
Он суров, но при этом, очень красив,
Так пусть же он тебе принесёт позитив.
Пусть красотами душу твою впечатлит,
И на новые подвиги тебя вдохновит,
А в душу твою, чтоб пришло тепло!
***
Каждый из нас от зимушки уже устал,
Но вот долгожданный месяц февраль настал,
Он словно предвестник больших перемен,
Подарим улыбок своих ему взамен,
Он нам о скорой весне песни поёт,
Осталось его норов немножко потерпеть,
И небо начнёт понемногу светлеть!
***
Как здорово на улице, ты только посмотри,
Как же чудесны, мой друг, феврали,
Они ведь предвестники скорого тепла,
Того, что уже не за горами мать-весна.
И снегами белыми в душе не молчать,
А набраться побольше вдохновения,
И прочувствовать зимы умиротворение.
***
С февралём тебя, мой нежный друг,
Посмотри, как забелило всё вокруг,
И суровым ветром всё пронизано,
Но стоит подождать ещё несколько недель,
Как зазвенит долгожданная капель,
И уйдут от нас надолго холода,
И наступит всеми любимая, зелёная весна!
Источник: pozdravkin.com