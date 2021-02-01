С первым днем февраля 2021 года теплые и солнечные поздравления для родных и друзей

Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее. Разве мало причин для того, чтобы поздравить всех своих близких людей с началом этого сказочного и особенного месяца?

Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее

Февраль издревле особенно почитался у славян, потому как этот месяц является подготовительным для природы и людей, он короток и пролетает очень быстро, а за ним следует рассвет всего живого на земле. И пусть этот месяц лют и суров, пугает нас своими морозами и метелями, он несёт в себе и много прекрасного. В феврале отмечается большое количество праздников, корни которых уходят в историю Руси. Февраль дарит нам красоты зимних пейзажей и надежды на прекрасное будущее. Разве мало причин для того, чтобы поздравить всех своих близких людей с началом этого сказочного и особенного месяца? А помогут в этом красивые стихи тщательно отобранные и размещённые на страницах нашего сайта. Всё, что вам остаётся – это выбрать понравившийся и отправить тому, кому вы хотите подарить частичку своего сердечного тепла в морозный, свежий, заснеженный денёк! Какого числа отмечаем День начало февраля - 1 февраля.

***

Начался февраль, а значит очень скоро,



Весна займет все эти просторы,Но сегодня лишь первый день февраля,Сделай так, чтоб не прошел он зря.Наслаждайся жизнью каждый его час,И пусть он счастья даст тебе аванс,Пусть будет мягким он к тебе, послушным,Веселым, нежным, ярким, не равнодушным.

***

Февраль пришёл к нам в самом конце зимы,

И пусть воют вьюги, любим его мы,

Потому что это значит, что очень скоро все пройдёт,

И улица живительными соками зацветёт.

Пусть будет все прекрасно у тебя в феврале,

Пусть примчится удача к тебе на метле,

И заметая все дорожки, все наши пути,

Пусть не мешает тебе своей дорогой идти!

***

Первофевральское утро такое морозное,

И лица прохожих тоскливо-слёзные,

И не укрыться нам от его морозушка,

Больно щепает зимушка-лебёдушка.

И пусть это утро характером лютое,

И ветры пронизывают пресловутые,

Пусть намеренья будут такие же дерзкие,



Основания для этого будут веские.

***

Хочу поздравить, дорогой, тебя,

С началом месяца зимнего – февраля,

Он суров, но при этом, очень красив,

Так пусть же он тебе принесёт позитив.

Пусть красотами душу твою впечатлит,

И на новые подвиги тебя вдохновит,



Чтобы снегом покрыло землю щедро,А в душу твою, чтоб пришло тепло!

***

Каждый из нас от зимушки уже устал,

Но вот долгожданный месяц февраль настал,

Он словно предвестник больших перемен,

Подарим улыбок своих ему взамен,

Он нам о скорой весне песни поёт,



О том, что скоро зимы скука пройдёт,Осталось его норов немножко потерпеть,И небо начнёт понемногу светлеть!

***

Как здорово на улице, ты только посмотри,

Как же чудесны, мой друг, феврали,

Они ведь предвестники скорого тепла,

Того, что уже не за горами мать-весна.



Желаю тебе этот месяц не скучать,И снегами белыми в душе не молчать,А набраться побольше вдохновения,И прочувствовать зимы умиротворение.

***

С февралём тебя, мой нежный друг,

Посмотри, как забелило всё вокруг,

И суровым ветром всё пронизано,



И скука нами на пальцы нанизана,Но стоит подождать ещё несколько недель,Как зазвенит долгожданная капель,И уйдут от нас надолго холода,И наступит всеми любимая, зелёная весна!

Источник: pozdravkin.com