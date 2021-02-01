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Разгадали тайну нулевого пациента с ВИЧ: Свою версию выдвинул ученый

18:26 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Его гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению.

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По мнению ученого вирус попал в организм нулевого пациента во время разделки мяса обезьяны
Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об этом пишет Daily Mail.
Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.
"Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод", — рассказал Пепин.
Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие и, чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных.
"Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", — заявил ученый.
Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго, и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.
Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.
Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин.
"В течение нескольких лет он (вирус. — Прим. ред.) был реэкспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу", — заключил профессор.
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