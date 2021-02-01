Разгадали тайну нулевого пациента с ВИЧ: Свою версию выдвинул ученый

Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие и, чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных.

"Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", — заявил ученый.

Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго, и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.

Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин.