Лунный календарь посева рассады на февраль 2021 года: Благоприятные дни

Рассаде освещение необходимо минимум 12 часов в сутки. Для ее подсвечивания простые лампы накаливания не подойдут, так как они нагревают и сушат воздух.

Зимние месяцы не самое лучшее время для посевов на рассаду, так как в это время года световые дни короткие

Зимние месяцы не самое лучшее время для посевов на рассаду, так как в это время года световые дни короткие. Недостаток освещения негативно сказывается на развитии растений, которые без светового дня минимум в 12 часов плохо растут, вытягиваются и болеют.

Однако многие садовые цветы имеют длинный вегетативный период, поэтому их приходится сеять на рассаду как можно раньше. К тому же раньше зацветут петунии, герани и другие цветы, если их посадить зимой. Конечно, с выращиванием рассады придется повозиться, но оно того стоит. Лунный посевной, посадочный календарь садоводов на январь и февраль 2021 года поможет вам выбрать благоприятные дни для посевов семян и посадки луковиц цветов, которые вы будете сажать зимой.

Календарь садовода на месяц февраль 2021

По Лунному календарю благоприятные для посевов, посадок, пересадок в феврале 2021 года:

цветы садовые лучше сажать: 13-14, 17-19, 22-24;

луковичные и корневищные цветы: с 1 по 4, 7-9, 28 февраля;

для пикировки и пересадки рассады цветов в феврале 2021 года лучшие дни: с 1 по 5, 17-19, 22-24;

укоренение черенков любых растений (цветов, кустарников, деревьев и т. д): 4, 12, 13, 14, с 17 по 24 число.

Обратите внимание, что рассаде освещение необходимо минимум 12 часов в сутки. Для ее подсвечивания простые лампы накаливания не подойдут, так как они нагревают и сушат воздух.

Мы надеемся, что ваши выходные в январе и феврале совпадут с благоприятными днями для садоводов в Лунном календаре 2021 года и вы сможете заняться спокойно заняться своим любимым делом.

Источник: oazisvdome.ru