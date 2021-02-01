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Что ни в коем случае нельзя делать в Ефимов день 2 февраля 2021 года: Категорически запрещено брать в руки нож

21:20 01.02.2021 Фото: pixnio.com
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Не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету.

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Верующие второго февраля отмечают день иеромонаха Евфимия Великого

Верующие второго февраля отмечают день иеромонаха Евфимия Великого. Если верить народному календарю, то в этот день отмечают праздник под названием «Ефим зимний или метельный», но в народе его часто называли просто – Ефимов день.

Категорически запрещено брать в руки нож — если порезаться, то можно принести болезнь кому-то из близких. Также не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету.

И внимательно следите в этот день за своими аксессуарами одежды — при потере перчаток или варежек — потеряешь имущество или деньги.

Женщинам нельзя перебирать свои продуктовые запасы, особенно крупы, это приведет к семейным разногласиям и ссорам.

Источник: izvmor.ru

2 февраля 2021 Ефимов день запреты дня
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