Что ни в коем случае нельзя делать в Ефимов день 2 февраля 2021 года: Категорически запрещено брать в руки нож

Не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету.

Верующие второго февраля отмечают день иеромонаха Евфимия Великого

Верующие второго февраля отмечают день иеромонаха Евфимия Великого. Если верить народному календарю, то в этот день отмечают праздник под названием «Ефим зимний или метельный», но в народе его часто называли просто – Ефимов день.

Категорически запрещено брать в руки нож — если порезаться, то можно принести болезнь кому-то из близких. Также не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету.

И внимательно следите в этот день за своими аксессуарами одежды — при потере перчаток или варежек — потеряешь имущество или деньги.

Женщинам нельзя перебирать свои продуктовые запасы, особенно крупы, это приведет к семейным разногласиям и ссорам.

Источник: izvmor.ru