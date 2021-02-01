Копия папа: Дочь Ани Лорак поразила турецкой внешностью поклонников

"Очень похожа на отца", "две красотки", "такая милая малышка", - комментируют фото Сони поклонники Каролины.

Девочка родилась в браке Каролины с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу

Певица Ани Лорак показала, как сейчас выглядит ее дочь. Смотри фото в материале.

Певица Ани Лорак часто публикует в своем микроблоге совместные фото с единственной дочерью Соней. Девочка родилась в браке Каролины с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, развод с которым состоялся в начале 2019 года.

Недавно Ани Лорак вышла в прямой эфир, показав поклонникам подросшую дочь.

"Солнышки", "Очень воспитанный ребенок. Добрая и человечная душа", "очень похожа на отца", "две красотки", "такая милая малышка", - комментируют фото Сони поклонники Каролины.

Отметим, в 2019 году Ани Лорак сообщила о романе с молодым участником Black Star Егором Глебом. Недавно в Сети появились первые слухи о расставании артистов, однако сама Лорак их пока не комментирует.

Источник: clutch.ua