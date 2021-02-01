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Лунный календарь посадки цветов на рассаду на 2021 год

14:20 01.02.2021 Фото: abc2home.ru, pixnio.com
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В феврале приходит пора высевать на рассаду семена цветочных однолетников таких, например как петунии различных сортов.

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Зимой нужно проводить умеренный нечастый полив комнатных растений и цветов, избегая переувлажнения почвенного субстрата

Февраль 2021

Приведенная на этой странице таблица лунного календаря представляет собой тематическую выборку из универсального Календаря садовода-огородника на февраль 2021 года, сделанную для удобства тех, кто занимается выращиванием декоративных растений и цветов, как в комнатных условиях, так и в цветнике на даче.

Февральский снег весною пахнет.

В феврале приходит пора высевать на рассаду семена цветочных однолетников таких, например как петунии различных сортов. Чем раньше вы их высеете, тем раньше они зацветут. Наступает горячая пора закупки семян, подготовки почвы для рассады и емкостей для ее посадки. При этом еще нужно внимательно следить за находящимися в зимней депресии (возможно спячке) комнатными растениями и ухаживать за ними, следить за влажностью грунта (его переувлажнение в это время не менее опасно, чем пересыхание).

О поливе растений. Зимой нужно проводить умеренный нечастый полив комнатных растений и цветов, избегая переувлажнения почвенного субстрата, поскольку при низкой собственой активности растений - это приведет к застою воды в нижний части посадочной емкости и загниванию корней. Стоит почаще прибегать к так называемому "сухому поливу" - рыхлению поверхностной корочки почвы, при этом разрушаются, капилляры, которые с одной стороны вытягивают влагу из грунта, а с другой препятствуют проникновению туда воздуха.

ВНИМАНИЕ! Наш лунный календарь садовода ведется по московскому времени. (Календарем можно пользоваться на всей территории России, учитывая разницу между московским и местным временем )

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Лунный календарь цветовода 2021

ПРИМЕЧАНИЕ: В календаре красным цветом выделены интервалы, затрагивающие выходные и праздничные дни.

Февраль:
Народные приметы о погоде в феврале:
Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется.
Начало февраля погожее - и весну жди раннюю, пригожую.

Теплый февраль приносит холодную весну.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

Источник: abc2home.ru

благоприятные и неблагоприятные дни комнатные растения и цветы лунный календарь рассада
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