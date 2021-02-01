Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью -16, -21 °С, по северо-востоку местами до -26 °С, при облачности -10, -15°С, днём -11, -16 °С, местами -5, -10 °С.
Какие сюрпризы приготовила погода 1 февраля жителем Бердска?
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Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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От редакции
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БердскКакие сюрпризы приготовила погода 1 февраля жителем Бердска?
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