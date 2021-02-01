Какие сюрпризы приготовила погода 1 февраля жителем Бердска?

Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 12 м/с. Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью -16, -21 °С, по северо-востоку местами до -26 °С, при облачности -10, -15°С, днём -11, -16 °С, местами -5, -10 °С.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Доброе утро. Прекрасного дня! Ответить