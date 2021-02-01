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Какие симптомы имеет «британский» штамм коронавируса, стало известно

08:00 01.02.2021 Фото: pixabay
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Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.
При заражении новым штаммом коронавируса, который обычно называют "британским", у заболевших более выражены такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. При этом потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чем у "китайского" варианта, - сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании.

Выводы ведомства были сделаны после обработки данных отобранных случайным способом шести тысяч жителей Англии, которые заболели COVID-19 с середины ноября 2020 года по середину января 2021.

"Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности. У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов", - пишет издание.

Из группы численностью 3,5 тысячи человек, заразившихся новым ("британским") штаммом:

35% кашляли,

32% испытывали усталость,

25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле,

21,8% испытывали боль в горле,

18% столкнулись с изменением вкуса и обоняния.

Из группы численностью 2,5 тысячи человек, заразившихся предыдущим штаммом:

28% кашляли,

29% испытывали усталость,

21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле,

19% испытывали боль в горле,

16% потеряли вкусовую чувствительность,

15% потеряли обоняние.

Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Уже накоплены данные, подтверждающие более высокую контагиозность (заразность) "британца". Однако, не смотря на то, что многие страны Европы усиливают сейчас противоэпидемические меры, вплоть до объявления полного локдауна, делается это превентивно, так как доказательств большей опасности неблагоприятного течения заболевания при заражении "британским" штаммом до сих пор не получено.

"Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет", - пишет BBC.

заражение коронавирус новый штамм
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