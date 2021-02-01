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Рассказал о кризисе молодого поколения Патриарх Кирилл

08:15 01.02.2021 Фото: С личной страницы Вконтаке Патриарха Кирилла
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На молодежь, считает глава РПЦ, огромное влияние оказывают СМИ, особенно телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать.

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На молодежь, считает глава РПЦ, огромное влияние оказывают СМИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, какое "великое значение несет в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей". Он особо подчеркнул, что самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. И признал, что сегодня имеет место кризис молодого поколения. "Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. В душе ребенка должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям", - сказал патриарх.

На молодежь, считает глава РПЦ, огромное влияние оказывают СМИ, особенно телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать. "Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, мы должны подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток", - заключил патриарх Кирилл.

молодежь патриарх кирилл
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