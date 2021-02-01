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Вернется на экраны ТВ проект "Дом-2" в феврале 2021 года

09:00 01.02.2021 Фото: pixabay
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Однако на каком канале в случае возобновления будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется.

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Однако на каком канале в случае возобновления будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется.

Съемки реалити-шоу «Дом-2» могут возобновить в конце февраля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, 15 участников проекта оставили в резерве. Их попросили не планировать поездки на конец февраля и быть готовыми к старту съемок. «Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников», — рассказал бывший менеджер шоу.

Отмечается, что будет отснят пилотный выпуск телепроекта. Решение о показе примут уже после съемок. Однако на каком канале в случае возобновления будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что создатель «Дома-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров решил выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу. По словам продюсера, он готов возобновить проект, который закрыли в декабре 2020 года после 16 лет в эфире.

18 декабря 2020 года канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома-2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года, его регулярно критиковали и пытались закрыть. Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году для другой площадки, эти сведения так и не подтвердились

дом-2 шоу
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