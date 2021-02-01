5135 человек задержали на несогласованных с властью акциях в поддержку Алексея Навального 31 января в России. Списки задержанных ОВД-инфо

Крупнейшей акция была в Москве—на улицы вышли около четырех тысяч человек

По всей России 31 января проходят массовые акции протеста под общим лозунгом «Свободу Навальному!». Участники акций требуют освобождения арестованного политика Алексея Навального. Полицейские задерживают протестующих: в большинстве городов акции проходят без согласования. ОВД-Инфо публикует список задержанных. Информация обновляется.

По состоянию на 01.02.21 03:06, задержано уже более 5289 человек в 88 городах

Москва

В городе по крайней мере 1762 задержанных, не менее 146 остаются на ночь.

ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы

28 задержанных, среди них Фаина Ясен, Анастасия Демина, Елена Сироткина, Ю. Грачев, Елена Шакирова, Наталья Савоськина, Анна Гостева, Карина Дорошенко, Полина Щербакова, Ирина Рудакова, Ирина Сингур, Данил Арефьев, Дарья Удачина, Дмитрий Гусев, Дмитрий Степанов, Елена Минаева, Никита Ушаков, Константин Лунёв, Иван Гавва, Егор Азизов, Владимир Антипов, Максим Макаров, Алексей Голышев, Максим Подкопаев, Всеволод Сорокин, Лев Гяммер, Ринат Фарахутдинов.

Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Антон Козлов.

Отдел МВД России по району Лефортово

10 задержанных, среди них Валерий Перепелкин, Даниил Мельник, Александр Рыбаков, Алексей Курятов, Ксения Дябина, Дмитрий Паршутин, Данил Черепухин, Сергей Кухтин, Елена Чеснокова.

ОМВД России по району Зюзино г. Москвы

32 задержанных, среди них Роман Дмитриев, Артём Лапин, Максим Калуцкий, Матвей Петухов, Владимир Рубец, Александр Чурсин, Дмитрий Шульженко, Николай Яскевич, Андрей Коровянский, Дмитрий Лавриков, Денис Феофаров, Павел Фетисов, Андрей Кирюхин, Андрей Пузырь, Максим Прохоров, Константин Петров, Павел Шапошников, Борис Янгель, Вячеслав Старостин, Андрей Батраков, Алексей Фатиев, Иван Мороз.

ОМВД России по району Якиманка г. Москвы

21 задержанный, среди них Евгений Эргашев, Сергей Батанов, Дмитрий Балашов, Сергей Суркичин, Олег Солоненко, Евгений Самоха, Александр Мокшанов, Петр Симоненко, Андрей Копчёнов, Владислав Саидов, Глеб Гудков, Илья Жительный, Дмитрий Онищенко, Александр Ленинский, Максим Ефимцев, Григорий Орлов, Сергей Куликов.

ОМВД Ярославский

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Артур Губанов, Александр Тэвдой-Бурмули, Софья Тэвдой-Бурмули, Роман Бордунов.

ОМВД Ростокино

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Георгий Давыдов, Константин Соколов, Александр Стариков, Сергей Гиндилис.

ОМВД Медведково Южное

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Анатолий Мальцев, Кирилл Петровский.

МО МВД России «Щербинский» г. Москвы

1 задержанный: Юлия Навальная.

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Плюснин.

ОМВД России по району Тимирязевский г. Москвы

25 задержанных, среди них Павел Кирин, Сергей Горбенко, Евгений Шавлюгин, Виктор Зарин, Олег Макаев, Евгений Павлов, Юрий Тарунин, Евгений Матвеенко, Александр Дунаев, Александр Кузьменко, Данила Копейкин, Павел Никитаев, Андрей Кузьменко, Владимир Шафран, Александр Котельников, Евгений Зубанов, Дмитрий Ермолов, Антон Филиппов, Алишер Бекназаров, Екатерина Каргинова, Илья Ковальчук, Дмитрий Сечин, Иван Марков.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Иван Марков, Павел Кирин.

ОМВД Медведково Северное

26 задержанных, среди них Олег Мачулко, Анна Пистер, Кристина Ганина, Анастасия Пискун, Егор Ахрамочкин, Иван Цветков, Елизавета Михненок, Анастасия Гребенникова, Поль Костерин, Ольга Яковлева, Виктория Головенко, Яна Терешко, Ирина Старостина, Анна Кушьялова, Мария Орехова, Даниил Олейник, Ксения Шустова, Александра Ковалевская, Лидия Ширковская.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Анастасия Пискун, Лидия Ширковская.

Отдел МВД России по Рязанскому району

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Мацкевич.

ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Андрей Морозов, Кирилл Уханов, Равиль Сулейманов.

Отдел МВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы

53 задержанных, среди них Самариддин Раджабов, Михаил Хабло, Федор Абашкин, Галина Тимохина, Милана Саберова, Грегори Эндрю Голицын, Сергей Ермаков, Александр Лукин, Александра Удача, Павел Бурлаков, Сергей Немцов, Никита Лаев, Чингиз Ситняков, Айрат Хайруллов, Данис, Константин Кузнецов, Илья Малюков, Дмитрий Петченко, Людмила Воробец, Максим Заботин, Максим Комиссаров, Вилков, Никита Лазарев.

Отдел МВД России по Нижегородскому району

На ночь в отделе остаются 5 задержанных: Данила Пищулин, Денис Курушин, Роман Авдюшкин, Иван Рыбенко, Евгений Шинкарь.

ОМВД России по району Перово г. Москвы

1 задержанный: Илья Кулаков.

ОМВД России по району Тверской г. Москвы

10 задержанных, среди них Саранг Цибекова, Галина Золина, Илья Логвин, Родион Виноградов, Ярослав Тюжин, Юрий Сеньчев, Борис Иванов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Логвин.

ОМВД Останкинский

21 задержанный, среди них Данил Афонин, Михаил Дудин, Владимир Татарников, Сергей Муравьев, Дмитрий Биличенко, Павел Ваймер, Илья Дудин, Дмитрий Лобашев, Валентин Кузнецов, Никита Андреев, Михаил Зеленский, Николай Новиков, Дмитрий Юрьев, Андрей Дубов, Миличенко, Евгений Комиссаров, Александр Пилипенко, Владимир Тимошенко.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Владимир Татарников, Сергей Муравьев.

ОМВД России по району Молжаниновский г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Денис Соболев.

Отдел МВД России по району Вешняки г. Москвы

1 задержанный: Владимир Кардаильский.

ОМВД России по району Савеловский г. Москвы

26 задержанных, среди них Михаил Дериченко, Игорь Дударь, Пётр Аблин, Фёдор Чистик, Владлен Карауш, Евгений Царёв, Александр Попов, Сергей Назаров.

Отдел МВД России по району Замоскворечье г. Москвы

20 задержанных, среди них Полина Дудина, Николай Сванидзе, Виталий Серебрянцев, Алексей Аношкин, Алексей Лаптев, Сергей Порозов, Денис Владимиров, Гаджи, Наталья Хайбулаева, Ярослав Майков, Сергей Ращупкин, Дмитрий Коломников, Ярослав Иванов, Иван Антохин, Никита Васильев, Иван Федцов, Роман Каменев, Вадим Малышев.

Отдел МВД России по району Басманный г. Москвы

9 задержанных, среди них Петр Маслов, Тимофей Передернин, Артем Леонтьев.

ОМВД России по району Бутово Северное г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Вера Матова.

ОМВД России по району Беговой

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Никита Семенов.

ОМВД России по району Таганский г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Павел Сафронов.

ОМВД России по району Коптево г. Москвы

21 задержанный, среди них Евгений Крылов, Алексей Герасимов, Илья Чуков, Степан Ильмуков, Даниил Дулаев, Фёдор Капустин, Антон Воробьев, Евгений Мартынов, Даниэл Крстевски, Алексей Логунов, Андрей Ромашкин, Герман Садуртдинов, Николай Третьяков, Нургазы Алмасбеков, Юрий Березуцкий, Бекали Абдиев, Александр Сидельников, Руслан Гурьянов.

Отдел МВД по Гагаринскому району

25 задержанных, среди них Евгений Баранцев, Александр Степанов, Александр Кузнецов, Егор Коротков, Андрей Камянов, Константин Савушкин, Павел Федотов, Богдан Давыдов, Никита Ломов, Акбар Назарбеков, Артём Пучков, Вера Мизина, Владимир Антошин, Семён Павлюк, Виктор Кочкин, Александр Юрьев, Вадим Хабаров, Михаил Верхоглядов, Богдан Рудик, Кирилл Малышев, Даниил Скороход, Сергей Бобрик, Вячеслав Одинцов, Александра Шапалина.

На ночь в отделе остаются 6 задержанных: Александр Кузнецов, Егор Коротков, Константин Савушкин, Даниил Скороход, Сергей Бобрик, Александра Шапалина.

ОМВД Марфино

14 задержанных: Руслана Дроздова, Антон Ничволод, Любомир Нескубин, Маидин Кахриманов, Денис Пахнов, Данил Блинов, Ольга Каравашкова, Ксения Самарина, Михаил Азимов, Владислав Смирнов, Александра Бронзова, Кирилл Бобылев, Александр Бобылёв, Илья Палагин.

На ночь в отделе остаются 8 задержанных: Антон Ничволод, Любомир Нескубин, Маидин Кахриманов, Данил Блинов, Ольга Каравашкова, Михаил Азимов, Владислав Смирнов, Кирилл Бобылев.

ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы

36 задержанных, среди них Владимир Рощин, Артем Краузов, Александр Горяев, Дамир Гилязов, Данил Любов.

ОМВД России по Левобережному району г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Валентина Макарова.

Отдел МВД России по району Люблино

20 задержанных, среди них Александр Соловьев, Всеволод Мелях, Гишеян Эрик Аршакович, Мирослав Зиневич, Дмитрий Фадеев, Арон Бергман, Иван Ильин, Александр Жуков, Максим Каленков, Вениамин Волов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Максим Каленков.

ОМВД России по району Сокол г. Москвы

31 задержанный, среди них Вячеслав Львов, Ильгиз Асадуллин.

ОМВД России по району Академический г. Москвы

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Наталья Кошурникова, Дмитрий Петелин, Анастасия Демидас.

ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы

22 задержанных, среди них Александр Кузнецов, Анна Кузнецова, Максим Голышев, Антон Щербаков, Сергей Резниченко, Андрей Комбанеец, Иван Веревкин, Александр Иванов, Алексей Погорелов, Павел Пушнов, Лев Пушнов, Александр Козлов, Юрий Куликов, Павел Мурашев, Александр Естин, Анна Келехсаева, Инга Келехсаева, Максимилиан Липкин, Илья Липкин, Тимур Абдрашидов, Алексей Апулин, Дарья Родькина.

На ночь в отделе остаются 5 задержанных: Александр Кузнецов, Анна Кузнецова, Сергей Резниченко, Алексей Апулин, Дарья Родькина.

ОМВД России по району Дегунино Западное г. Москвы

1 задержанный: Андрей Степаненко.

ОМВД России по району Коньково г. Москвы

24 задержанных, среди них Софья Кащенко, Артем Медведев, Иван Кондратенко, Федор Фреик, Полина Радецкая, Андрей Каракозов, Андрей Сычев, Ярослав Куксин, Андрей Бордуков, Всеволод Ашихмин, Ярослав Дмитрюк, Сергей Ивонин, Сергей Холстов, Семен Хайбулов, Дмитрий Скирта, Иван Григорьев, Татьяна Романова, Игорь Шатохин, Наиль Фарукшин, Константин Буковецкий.

ОМВД России по Головинскому району

52 задержанных, среди них Александр Барышев, Сергей Кавронский, Николай Волков, Николай Форрат, Александр Колесник, Михаил Галенков, Илья Литвинцев, Григорий Сафронов, Николай Войлов, Сергей Хавронский, Николай Конотопов, Вячеслав Гричков, Елена Рязанцева, Федор Чевыкалов, Олег Максимов, Николай Суходолов, Олег Калачев.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Вячеслав Гричков, Николай Суходолов, Олег Калачев.

Отдел МВД России по району Печатники

20 задержанных, среди них Соломон Шлосман, Дмитрий Просин, Павел Тараканов, Галина Капаева, Тимофей Злобин, Максим Исрафилов, Дмитрий Колганов, Г. Козлов, Олег Власов, Кирилл Никишин, Константин Пономарев, Артур Рахматуллин, Алексей Ляшенко, Иван Самсонов, Константин Самсонов, Виталий Васин.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Кирилл Никишин, Артур Рахматуллин, Алексей Ляшенко.

ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы

14 задержанных, среди них Артём Рогачев, Алексей Головко, Андрей Нестеренко, Степан Пьяных, Никита Гуров, Александр Авдеев, Павел Соболев, Даниил Синицын, Дмитрий Плонин, Сергей Кирьянов, Сергей Алешин, Олег Тищенко.

Отдел полиции № 54 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Татунц.

Отдел МВД России по району Крылатское г. Москвы

19 задержанных, среди них Егор Шашин, И А Дубченков, А Дубченков, Николай Савенок, М В Асманкин, Евгений Райлян, Михаил Полынкин.

Отдел МВД России по Красносельскому району г. Москвы

13 задержанных, среди них Александра Изотова.

ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Филипп Козлов.

ОМВД России по району Аэропорт

12 задержанных, среди них Владислав Полищук, Сергей Леоненко, Игорь Москалёв, Анатолий Куценков, Павел Иванов, Александр Данилов, Никита Боровков, Абубакр Хушвахтов, Ефим Стулов, Вадим Пилюгин, Петр Комаров.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Анатолий Куценков.

Отдел МВД России по Южнопортовому району

1 задержанный: Алексей Глушков.

Отдел МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Евгений Лукин, Денис Тхаровский.

Отдел МВД России по району Кунцево г. Москвы

22 задержанных, среди них Антон Косый, Николай Комаров, Илья Капленков, Денис Балашов, Илья Сулейманов, Глеб Ходынкин, Никита Михонин, Илья Больных, Андрей Лобашов, Екатерина Азанова, Евгений Мошкин, Павел Дудкин, Егор Васильев, Павел Такмаков, Николай Свинцов, Станислав Богданов, Александр Ляпин, Артем Битюков.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Николай Комаров, Илья Больных.

ОМВД Свиблово

22 задержанных, среди них Александр Быков, Курбанов, Леонид Шехтман, Евгений Машинин, Сергей Александров, Никита Ветров, Михаил Кондратьев, Антон Туркин, Дмитрий Фурсов, Кристина Джонсон Рамирес, Константин Сеченин, Вадим Челышков, Михаил Алиев, Егор Зеленецкий, Степан Соловьев, Тимофей Крит.

ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы

19 задержанных, среди них Ольга Попова, Алексей Иняткин, Иван Рыгаев, Владислав Андреев, Александр Федотов, Александра Селищева, Антон Кузнецов, Иван Иванов, Виталий Розаренов, Никита Оленев, Александр Маниша, Сергей Пархоменко, Евгений Сысоев, Дмитрий Малофеев, Елена Нестерова, Ксения Смирнова, Константин Платов, Виктор Давыдов.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Ксения Смирнова, Антон Кузнецов, Александр Маниша.

ОМВД России по району Хамовники г. Москвы

40 задержанных, среди них Павел Свешников, Ирина Родионова, Андрей Гуров, Сергей Овчинников, Елизавета Сидорова, Алена Соколова, Елизавета Мочальникова, Никита Янчиков, Александр Смирнов, Александр Филипенко, Дмитрий Савицкий, Илья Шивилов, Светлана Хрусталева.

Отдел МВД России по району Кузьминки

4 задержанных, среди них Сергей Соколов, Василий Котуранов, Аркадий Подкопаев.

ОМВД России по району Чертаново Северное г. Москвы

24 задержанных, среди них Башир Курбанов, Алексей Кириленко, Елизавета Самойлова, Василий Кучев, Михаил Бердников, Олег Самсонов, Екатерина Примакова, Евгений Захряпин, Бадави Валиев, Анастасия Москвитина, Иван Москвитин, Андрей Брылов, Алексей Смирнов, Артем Вавильченков, Владислав Поздняков, Сергей Гамбарян, Юрий Пастушенко, Александр Клочков, Александр Жаров.

Линейный отдел МВД России на станции Москва-Ленинградская

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Евгений Елисеев, Лев Скорякин, Лев Скорякин, Евгений Елисеев.

ОМВД России по району Раменки г. Москвы

10 задержанных, среди них Иоанн Рюриков, Шамиль Мустафин, Богдан Лихачев, Никита Казаков, Руслан Мамедов, Александр Тарасов, Мария Торосянц.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Шамиль Мустафин.

ОМВД России по району Котловка г. Москвы

31 задержанный, среди них Елена Оленева, Михаил Гордеев, Кирилл Гордеев, Глеб Иванов, Артем Лузгин, Роман Захаров, Семен Костин, Александр Булычёв, Артем Евсеев, Никита Чунаев, Георгий Блохин, Илья Федоров, Леонид Семов, Иван Шалухин, Юрий Зотов, Матвей Сендецкий, Иван Кормилицын, Алексей Мартынов, Василий Гордеев.

Отдел МВД России по району Северное Тушино г. Москвы

25 задержанных, среди них Филипп Ефремычев, Марат Нафихов, Алексей Сазонов, Владимир Косяков, Михаил Ким, Александр Григорьев, Алексей Игнатов, Алексей Марков, Сергей Воронин, Илья Чеглеев.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Филипп Ефремычев.

ОМВД Лианозово

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Татьяна Шишкина, Михаил Николаев.

ОМВД России по району Солнцево г. Москвы

20 задержанных, среди них Марк Князев, Константин Курочка, Филипп Чеделев, Захар Ким, Василий Акиньшин, Федор Доставный, Мургазы Евгешов, Григорий Мусинский, Эдуард Клишев, Дмитрий Шмелев, Кирилл Плотников, Пелагея Данилевская, Владислав Свидовский, Собиджон Шарифжонов, Семён Латышев.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Марк Князев.

Отдел МВД России по району Куркино г. Москвы

1 задержанный: Александр Минкин.

ОМВД Северный

10 задержанных, среди них Давид Беридзе, Иван Чичиланов, Владимир Пигунов.

Отдел МВД России по району Измайлово Северное г. Москвы

1 задержанный: Дмитрий Барановский.

ОМВД России по району Зябликово г. Москвы

1 задержанный.

Отдел МВД России по Мещанскому району г. Москвы

24 задержанных, среди них Александр Захаров, Владимир Кобзев, Петр Савченко, Денис Давлятчин, Константин Неронов, Илья Фещенко, Яков Саморуков, Махмуд Рамазанов, Валерий Матросов, Максим Киричек, Анна Хорт, Вера Строк.

Отдел МВД России по району Митино г. Москвы

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Алиса Сибирская, Сергей Андреев, Фёдор Морозов.

Отдел МВД России по району Ивановское г. Москвы

24 задержанных, среди них Антон Ежов, Индар Коблев, Михаил Некрасов, Александр Адеев, Григорий Коднер, Дарья Боул, Мария Боул, Ольга Шашкова, Игорь Шубин, Дмитрий Чунчинов, Игорь Сидоров, Петар Танев, Арсений Каптелинин, Олег Мургин, Иван Щапов, Нарине Алексанян.

Отдел МВД России по району Капотня

12 задержанных, среди них Олег Пшеничный, Руслан Бондаренко, Иван Шитов, Кирилл Касаткин, Ксения Рудакова, Пётр Шишонков, Кирилл Мочаловский, Алексей Макаров, Артур Ортега, Камиль Султанов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Олег Пшеничный.

Отдел МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Гаврилюк.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 45

Алексей Дуленков, Максим Шевченко, Нургазы Эргешов, Даниил Титаев, Сергей Кузнецов, Д. Эштриков, Вадим Кремнев, Дмитрий Низовцев, Максим Григорьев, Алексей Щеткин, Александр Копейкин, Светлана Копейкина, Станислав Далинский, Кирилл Ежов, Дарья Карачева, Ярослав Паршиков, Вадим Ничипорук, Андрей Рогов, Артур Якубов, Людмила Хотлубей, Кирилл Новицкий, Андрей Новичков, Мария Сонькина, Евгений Ступин, Анна Гостева, Дмитрий Николаев, Иван Климашов, Геннадий Сметанин, Сергей Петренко

Санкт-Петербург

В городе по крайней мере 1164 задержанных, не менее 12 остаются на ночь.

Отдел полиции № 66 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

30 задержанных, среди них Елизавета Мосиенко, Булат Бирдин, Иван Москаленко, Екатерина Сытенькая, Максим Юрченко, Никита Зиновьев, Екатерина Павлова, Александр Гольдман, Мария Фролова, Наталья Кондратьева, Ильдар Яналиев, Юлия Громова, Светлана Липилина, Мария Бойко.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Максим Юрченко.

Отдел полиции № 82 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

13 задержанных, среди них Полина Скорпилева, Михаил Шабалин, Анастасия Веприкова, Артём Кузьмичев.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Михаил Шабалин.

Отдел полиции № 103 Гатчинского района Ленинградской области

29 задержанных, среди них Егор Бузмаков, Александра Давыдова, Анна Кадыкова, Руслан Черныш, Ильдар Хуснутдинов, Галина Сорокина, Сергей Нефёдов, Александр Колесниченко, Денис Дрозденко, Ян Клещевников, Александр Коканов, Анастасия Будимирова, Марк Коршунов, Алена Телепнева, Кристина Ганина, Максим Куницкий, Екатерина Куницкая, Игорь Ицкович, Михаил Зернов, Максим Самойлов, Анна Гомота, Александра Юричева, Виталий Кирпичников, Даниил Бессуднов, Фаррух Каримов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александра Давыдова.

Отдел МВД по Курортному району г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Воронин.

Отдел полиции № 37 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга

40 задержанных, среди них Георгий Медвинский, Константин Цомая, Андрей Агарков, Григорий Пирогов, Александр Брянцев, Филипп Корбыт, Дмитрий Бондарев, Александр Тарасенко, Александра Александрова, Михаил Сосин, Александр Набиев, Юлия Манохина, Николай Прокудин, Александр Чеботарь, Дмитрий Викторов, Александра Андриянова, Дмитрий Соболевский, Петр Белавин, Мария Приведенцева, Илья Трамин Павлович, Никита Гаврилов, Диана Винокурова, Дмитрий Карпов, Владимир Кузнецов, Владислав Усатов, Вениамин Ромашов, Александра Александрова, Илия Афанасьев, Дмитрий Мостовых, Владислава Жунина, Анастасия Рогачева, Кристина Федорова, Станислав Фролов, Александр Макаров, Алексей Куприянов, Николай Мешков.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Брянцев.

Отдел полиции № 46 Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Дарья Денисова, Павел Бурак, Артем Иванов, Кирилл Булашевич.

Отдел полиции № 7 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Виктор Шкворов, Энтони Мзилангве, Егор Эзау, Илья Гусев.

Отдел полиции № 55 Колпинского района г. Санкт-Петербурга

80 задержанных, среди них Ольга Наумчук, Анастасия Грязнова, Дмитрий Варламов, Екатерина Бакунова, Александр Забиралов, Арина Шеболкина, Анна Пунегова, Илья Федотов, Дмитрий Кандаков, Алена Черницына, Екатерина Зелина, Вячеслав Устенко.

Отдел полиции № 86 Приморского района г. Санкт-Петербурга

22 задержанных, среди них Елизавета Решетникова, Станислав Зайкин, Владимир Агапов, Андрей Волков, Дмитрий Папорт, Ирина Папорт, Антон Точнов, Дамир Муртазин, Тимофей Суербаев, Константин Чирков, Артур Стамбульцян, Сергей Кучеров, Ильдар Закиров, Геннадий Акимов, Родион Салимгараев, Георгий Лещенко, Ксения Морозова, Сергей Гольцев.

На ночь в отделе остаются 6 задержанных: Дамир Муртазин, Константин Чирков, Артур Стамбульцян, Ильдар Закиров, Геннадий Акимов, Георгий Лещенко.

Отдел МВД по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Сергей Бережной.

Отдел полиции № 51 Московского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Товштейн.

Отдел полиции № 59 Выборгского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Никита Гараев.

Отдел полиции № 14 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Гусев.

Отдел полиции № 53 Приморского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Владимир Лоскутов.

Отдел полиции № 4 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Наталья Николаева, Александр Санатос.

Отдел полиции № 81 Курортного района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Воронин.

12 отдел полиции по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Светлана Куликевич.

Отдел полиции № 26 по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Антон Дементьев, Максим Прохоров.

Отдел полиции № 57 Выборгского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Семен Щукин.

УМВД по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Николай Маргиев.

Отдел полиции № 8 Кировского района г. Санкт-Петербурга

1 задержанный: Артем Короткий.

Отдел полиции № 21 Калининского района г. Санкт-Петербурга

24 задержанных: Вадим Заболотских, Антон Черепов, Вячеслав Китаев, Андрей Курилов, Илья Чистяков, Владимир Грешкин, Алексей Мальский, Валерий Исаев, Константин Иваничкин, Сергей Малистов, Виктори Арс, Катэль Снигирь, Павел Мишаков, Олег Мошков, Нураддин Иманов, Владимир Прибышеня, Сергей Орлов, Виктор Семаев, Алексей Авчинников, Наталья Феоктистова, Оксана Ткаченко, Элина Смирнова, Роман Кудашов, Виктор Фоминский.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Антон Черепов.

Отдел полиции № 44 Приморского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 5 задержанных: Амалия Макиева, Сергей Исполатов, Владислав Гуревич, Эдуард Чубуров, Дарья Сумченко.

Отдел полиции № 70 Невского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Мария Бабич, Екатерина Ермак.

Отдел полиции № 23 Невского района г. Санкт-Петербурга

30 задержанных, среди них Елена Кондрахина, Владислав Кутузов, Юлия Ляпина, Вероника Пузач, Зинаида Долгова, Илья Скворцов, Даниил Котов, Сергей Абросимов, Андрей Овечкин, Анастасия Киршина, Ксения Варламова, Алина Путиловская, Мария Сокол, Лев Крыленков, Алексей Белозеров, Илья Новоселов.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Лев Крыленков, Илья Новоселов.

Отдел полиции № 3 Калининского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Тимофей Глинин.

Отдел полиции № 42 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

36 задержанных, среди них Ксения Смородинская, Анастасия Ожухина, Дарья Шевченко, Юрий Ильин, Павел Луцай, Егор Шатров, Дмитрий Бабушкин, Владимир Жуков, Злата Бородина, Олег Пажильцев, Татьяна Мокиенко, Иван Уренев, Виктор Крапивенский, Таисия Свидлова, Ксения Позднякова, Александр Татунц, Артем Иванов, Никита Звягин, Татьяна Федорова, Лев Новченко, Олег Олезов, Илья Щеголев, Евгений Алимов, Всеволод Коледенков, Станислав Шейхазаров, Олеся Кондрашова, Алена Эрдынеева.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Татьяна Федорова.

Отдел полиции № 32 Невского района г. Санкт-Петербурга

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Никита Моторнов.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Красноярск

В городе по крайней мере 194 задержанных

Отдел полиции № 6 МУ МВД «Красноярское»

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Татьяна Микитина, Артем Бояров, Татьяна Долганова, Александр Потылицын.

Отдел полиции № 3 МУ МВД «Красноярское»

44 задержанных, среди них Янина Загирова, Юлия Панфилова, Ирина Аржанникова, Юлия Зеброва, Павел Герасименко.

Отдел полиции № 10 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Татьяна Шинкаренко, Мария Журавлева, Елизавета Лысова, Мила Кривошеева, Полина Горбунова, Кирилл Малиновский, Елизавета Ремеслова, Александр Вычужанин, Георгий Никутин, Никита Теперев, Александр Герасимов, Анна Бабина, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Данил Колчин, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Вероника Викторова, Глеб Белостоцкий, Иван Карелин, Александр Когодеев, Анастасия Голубкова, Игорь Андреев, Егор Внуков, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Владислава Волкова, Дарья Вернидуб.

Отдел полиции № 4 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Вероника Викторова, Екатерина Будкевич, Лев Бондарь, Анастасия Голубкова, Мария Гидзинская, Кирилл Пирожков, Лев Рыбак, Илья Харитончик.

Нижний Новгород

В городе по крайней мере 185 задержанных, не менее 5 остаются на ночь.

Отдел полиции № 1 УМВД по Нижнему Новгороду

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Григорий Разуваев.

Отдел полиции № 3 УМВД по Нижнему Новгороду

23 задержанных, среди них Борис Казанцев, Максим Тарасов, Роман Бронников, Никита Дорофеев, Владимир Кокорин, Илья Понофидин, Дмитрий Плаксин, Наталья Резонтова, Алексей Стрыжак, Алексей Круглов, Михаил Малиновский, Дмитрий Малиновский, Галина Круглова, Кирилл Блинов, Анна Андреева, Елизавета Гусева, Юлия Смирнова, Алексей Степанов, Николай Серов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Роман Бронников.

Отдел полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду

4 задержанных: Александр Фролов, Андрей Коровин, Станислав Щипалов, Андрей Краев.

Отдел полиции № 4 УМВД по Нижнему Новгороду

3 задержанных: Полина Трескина, Владислав Потапенко, Антон Кочугов.

Отдел полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду

2 задержанных: Сергей Спиридонов, Евдокия Калякина.

Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду

39 задержанных, среди них Максим Рубайлов, Анастасия Плахотникова, Сергей Овсянников, Елена Иванчикова, Виктория Перевозчикова, Игорь Перевозчиков, Семен Калинин, Александр Пичугин, Майя Арсалонова, Илья Стариков, Сергей Калинкин, Алексей Старков, Алексей Кашапов, Людмила Полякова, Никита Игонин, Татьяна Аршинова, Елена Петровичева, Александр Горохов, Екатерина Петелина, Виталий Деревяшкин, Дмитрий Ильин, Лука Буяков, Александр Бабинков, Александр Большаков, Дмитрий Гущин, Андрей Шкапов, Никита Егонин, Егор Мельников, Елизавета Пичужкина, Марина Гришнякова, Ирина Пахомова, Кристина Меркушева, Дмитрий Богатырев, Анатолий Макаров, Анатолий Салынцев, Альбина Пухова, Георгий Кожанков.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Александр Пичугин, Сергей Калинкин, Людмила Полякова.

Тверь

В городе по крайней мере 124 задержанных

Отдел полиции Центральный УМВД по городу Твери

3 задержанных, среди них Александр Селюк.

Отдел полиции Заволжский УМВД по городу Твери

44 задержанных, среди них Владимир Чернятин, Ксения Кокорина, Анастасия Хижнякова, Анна Рубан, Ирина Рогожова, Николай Смирнов, Владимир Михайлович, Анастасия Лупова, Екатерина Трушина, Анастасия Макарьева, Михаил Каминский.

Отдел МВД по Калининскому району

76 задержанных, среди них Александр Леонов, Алексей Мережин, Виктория Сорокина, Екатерина Кошелева, Роберт Шилов, Николай Бойков, Андрей Милюхин, Виктор Перепелицын, Руслан Орёл, Кирилл Потаничев, Камила Заева, Николай Михайлов, Шерозиа Фридон, Андрей Зверев, Андрей Заев, Алексей Синявский, Софья Татаренко, Мария Пилипчук, Андрей Крылов, Лидия Тимонина, Илья Печерский, Дарья Самарина, Мария Ефременко, Екатерина Фитилева, Виктор Королев, Александр Новинский, Илья Фокин, Александр Прайд, Андрей Савченко, Алиса Якунина.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Ян Ксенжепольский

Воронеж

В городе по крайней мере 122 задержанных

Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Воронежу (Ленинский район)

35 задержанных, среди них Александр Шахпазов, Лия Клименко, Сергей Березиков.

Отдел полиции № 4 УМВД по городу Воронежу (Северный район)

10 задержанных, среди них Сергей Малина, Диана Кучава, Алина Бокорева, Сергей Митрофанов, Иван Павлов, Ирина Боровлева, Степан Кузнецов.

Отдел полиции № 6 УМВД по городу Воронежу (Центральный район)

4 задержанных: Шахман Курамагомедов, Мария Денисьева, Илья Зуев, Мария Шаршина-Зуева.

Отдел полиции № 3 УМВД по городу Воронежу (Левобережный район)

20 задержанных, среди них Мария Анисимова, Павел Конышев, Дмитрий Вельянинов, Денис Ревин, Артем Труфанов, Михаил Ключанский, Андрей Гусаков, Константин Пустовиков, Евгений Алейник, Сергей Зубахин, Григорий Донской.

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Воронежу (Железнодорожный район)

15 задержанных, среди них Дмитрий Тулинов, Никита Минаков, Игорь Переславцев, Иван Бунин, Денис Демин, Артур Полянских, Арсен Асланян.

Отдел полиции № 5 УМВД по городу Воронежу (Советский район)

1 задержанный: Николай Корчагин.

Отдел полиции № 7 УМВД по городу Воронежу (Южный район)

3 задержанных: Илья Попов, Евгений Глущенко, Василий Пришельцев.

Отдел полиции № 2 УМВД по городу Воронежу (Коминтерновский район)

30 задержанных, среди них Виталий Иванищев, Сергей Мармо, Михаил Аксенов, Юрий Струков, Андрей Ахмедулов, Сергей Баженов, Евгения Бортникова, Максим Голов, Милита Герберсаген.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4

Анастасия Сергеева, Леонид Никонишин, Елена Филиппенко, Виталий Филиппенко

Владивосток

В городе по крайней мере 122 задержанных

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 4)

40 задержанных, среди них Данил Горбунов, Максим Толкачёв, Алиса Денница, Тамара Габитова, Марк Колесников, Валерия Иващенко, Дмитрий Перегон, Екатерина Багрянова, Мирослав Коберский, Полина Фалько, Полина Коваленко, Александра Тарасова, Дмитрий Богачёв, Наталья Ничик, Владислав Литвинов, Михаил Лозовой, Владимир Дубров, Александр Белоусов, Руслан Долматов, Евгения Добрыня, Александра Кожарская, Екатерина Оконовенко, Елена Наумова, Владимир, Максим Бородин, Дмитрий Злобин, Нария Иванова, Кристина Прудникова, Кирилл Супрун.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 2)

39 задержанных, среди них Егор Дубровин, Светлана Дубровина, Константин Пикула, Алина Коваленко, Анастасия Декальчук, Ульяна Карнакова, Ольга Гончарова, Тарас Горелов, Сергей Гуляев, Лариса Задорожко, Галина Карпенко, Иван Котельников, Илья Мартыненко, Александр Рыбинцев, Иван Ильин, Дмитрий Ульяновский, Полина Азарова.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 1)

40 задержанных, среди них Кирилл Чистяков, Сергей Политовский, Андрей Мякотин, Семён Иваненко, Евгений Зайцев, Роман Беломестнов, Сергей Зинченко, Виктор Богданов, Ксения Уйманова, Евгений Рудченко, Игорь Гусак, Игорь Глазунов, Владимир Якушев, Ольга Шмидт, Екатерина Ищенко, Павел Раков, Богдан Чернецкий, Людмила Борисова, Марина Железнякова, Анастасия Капитонова, Елена Курочкина, Андрей Кошкин.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Андрей Мякотин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Александра Воронина, Андрей Шайдуров

Новосибирск

В городе по крайней мере 103 задержанных

Отдел полиции № 4 «Калининский»

2 задержанных: Зинаида Горбатенко, Михаил Рязанцев.

Отдел полиции № 1 «Центральный»

8 задержанных, среди них Вадим Горяченко, Иван Галютин, Руслан Стрелец, Любовь Кнельс, Алексей Нефедов, Тахир Арсланов.

Отдел полиции № 3 «Заельцовский»

1 задержанный: Евгений Шмидт.

Отдел полиции № 6 «Октябрьский»

28 задержанных, среди них Анастасия Денисова, Владимир Турханов, Павел Виргуш, Антон Медведев, Татьяна Степанченко, Михаил Рябец, Тимур Исанбаев, Руслан Гудулов, Владимир Никольский, Тамара Антонова, Андрей Попов, Вячеслав Фитлин, Максим Шенкнехт, Владимир Полозков, Артур Сенько, Ирина Яркова, Диана Шевырина, Дмитрий Горбунов, Кристина Корниенко, Андрей Зверев, Павел Новоселов, Дмитрий Бабий, Кирилл Скабёлкин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Полина Парача

Казань

В городе по крайней мере 98 задержанных

Отдел полиции № 1 «Авиастроительный» УМВД по г. Казани

2 задержанных: Мария Егорова, Гульшат Каримуллина.

Отдел полиции № 11 «Восход» УМВД по г. Казани

10 задержанных, среди них Никита Лизакин, Алихан Гафаров, Инсаф Галимуллин.

Отдел полиции № 12 «Гвардейский» УМВД по г. Казани

2 задержанных: Сергей Иванов, Роман Демидов.

Отдел полиции № 13 «Азино-2» УМВД по г. Казани

3 задержанных: Артур Сафин, Дмитрий Топорков, Никита Ануфриев.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Дмитрий Топорков.

Отдел полиции № 10 «Промышленный» УМВД по г. Казани

1 задержанный.

Отдел полиции № 3 «Зареченский» УМВД по г. Казани

1 задержанный: Делюс Фархуллин.

Отдел полиции № 17 «Ямашевский» УМВД по г. Казани

1 задержанный: Вилен Евсеев.

Отдел полиции № 8 «Горки» УМВД по г Казани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Руслан Мишкин.

Отдел полиции № 16 «Япеева» УМВД по г. Казани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Джамиль Ахмеров.

Отдел полиции № 9 «Сафиуллина» УМВД по г. Казани

3 задержанных: Олег Шатин, Александр Машошин, Альберт Яппаров.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Альберт Яппаров.

Отдел полиции № 14 «Дербышки» УМВД по г. Казани

1 задержанный: Максим Ясонов.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 9

Данил Кучикаев, Тимур Хасанов, Даниил Мякишев, Алсу Шамсутдинова, Кирилл Кузнецов, Вероника Сандер, Игорь Марков, Алексей Бояров, Яна Козлова

Ростов-на-Дону

В городе по крайней мере 93 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Ростову-на-Дону

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Михаил Волков, Артём Калюжин, Станислав Лахтин.

Отдел полиции № 7 УМВД по городу Ростову-на-Дону

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Никита Чесноков, Анастасия Черных.

Отдел полиции № 2 УМВД по городу Ростову-на-Дону

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Сергей Ильюх.

Отдел полиции № 8 УМВД по городу Ростову-на-Дону

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Сергиенко.

Новокузнецк

В городе по крайней мере 90 задержанных

Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Валентин Прокопенко, Иван Новиков, Дмитрий Сучков, Владимир Шехтман, Виль Равилов.

Отдел полиции «Новоильинский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Михаил Волков, Дмитрий Сычев, Юлия Маркер, Полина Карнакова, Вадим Есликовский, Игорь Орланов, Никита Гармаш, Михаил Богатов, Анжелика Суглобова, Дмитрий Дорожкин, Виталий Удельников, Георгий Архангельский, Валерий Плакучев, Анатолий Быструшкин, Юрий Развозжаев, Станислав Пыжов, Андрей Гапонов, Владимир Шалонков, Игорь Горланов.

Отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Максим Гордеев, Игорь Епифанцев, Ксения Токарева, Ирина Буркова.

Пермь

В городе по крайней мере 83 задержанных

Отдел МВД по Краснокамскому району

1 задержанный: Владислав Бендер.

Отдел полиции № 4 (дисл. Мотовилихинский р-н) УМВД по г. Перми

22 задержанных, среди них Евгений Дерендяев, Александр Иванов, Анатолий Пиков, Алексей Матюхин, Арсений Попов, Марина Зверева.

Отдел полиции № 7 (дисл. Свердловский р-н) УМВД по г. Перми

15 задержанных, среди них Станислав Стукалов, Маргарита Соломинина, Петр Овчинников, Кристина Мальцева, Григорий Козоногов, Андрей Соломинин, Роман Утёмов, Владислав Попов, Григорий Вершинин.

Отдел полиции № 1 (дисл. Дзержинский р-н) УМВД по г. Перми

45 задержанных, среди них Андрей Беляков, Филипп Чернышов.

Сочи

В городе по крайней мере 82 задержанных

Ярославль

В городе по крайней мере 63 задержанных

Отдел полиции «Заволжский» УМВД по г. Ярославлю

17 задержанных, среди них Алексей Наймушин, Алексей Рубилов, Сергей Белоусов, Алиса Романовская, Анна Ковалевская, Дмитрий Смирнов, Петр Якимов, Елена Кочурина, Лев Асадов, Артём Чижов, Сергей Пройдин, Виктор Пройдин.

Отдел полиции «Красноперекопский» УМВД по г. Ярославлю

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Смирнов.

Владимир

В городе по крайней мере 63 задержанных

ИВС при УВД г. Владимира

1 задержанный: Екатерина Малютина.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Павел Николаев, Сергей Николаев, Ирина Грущенко

Уфа

В городе по крайней мере 56 задержанных

Отдел полиции № 9 (Кировский район)

7 задержанных: Анастасия Чистякова, Рафаэль Австахов, Тимур Калимулин, Жанна Газизова, Игорь Кусов, Сергей Чигвинцев, Федор Терин.

Отдел полиции № 4 (Ленинский район)

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Владислав Сорокин.

Самара

В городе по крайней мере 50 задержанных

Екатеринбург

В городе по крайней мере 49 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по городу Екатеринбургу

6 задержанных: Амир Ибатуллин, Богдан Степанов, Екатерина Лахикова, Денис Степанов, Виктор Медведев, Ирина Норман.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ирина Норман.

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу

2 задержанных: Игорь Серков, Дмитрий Трофимов.

Отдел полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу

4 задержанных: Вадим Панкратов, Любовь Усова, Сергей Тиунов, Андрей Глущенко.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Сергей Тиунов.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 11

Александр Пахоруков, Илья Хабибуллин, Семен Калинин, Андрей Липатов, Илья Исмагилов, Григорий Антипин, Виктор Бушмич, Константин Галкин

Ижевск

В городе по крайней мере 46 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Ижевску (Индустриальный район)

1 задержанный.

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ижевску (Октябрьский район)

37 задержанных, среди них Денис Лайко, Данил Тюриков, Артём Черноусов, Дмитрий Нестеров, Владимир Каретин, Сергей Артамонов, Олег Аникин, Кирилл Николайченков, Данила Климович, Дмитрий Моряшов, Алексей Прозоров, Ольга Авдеева, Сергей Тесленко, Риф Мутин, Денис Орлов, Сергей Кузнецов, Виталий Вахрушев, Пётр Григорьев, Александр Цверкун, Сергей Рябцев, Ольга Акубова, Кристина Жижина, Роза Ахмедшина.

Барнаул

В городе по крайней мере 38 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Максим Козлов, Егор Пучаев, Максим Немчинов, Владимир Веретенников, Владимир Каузов, Александра Торопова.

Отдел полиции № 9 УМВД по г. Барнаулу

2 задержанных: Данил Штиль, Дмитрий Будков.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Барнаулу

14 задержанных, среди них Никита Ковтун, Алина Клуховтова, Карина Пайвина, Сергей Шибин, Анастасия Шибина, Анастасия Цыганкова, Станислав Симонов, Андрей Лизунов, Александр Пилицей, Алина Карпова, Константин Беззубенко.

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Юлия Храмова, Максим Попов, Владислав Рубцов, Елена Белоусова, Полина Тарасовская, Анастасия Колоскова, Ксения Казакова, Марина Калашникова, Софья Сивкова.

Иркутск

В городе по крайней мере 32 задержанных

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Павел Чернухин.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Дмитрий Терпугов.

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Константин Огнев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Челябинск

В городе по крайней мере 32 задержанных

Отдел полиции № 4 (Тракторозаводский район) УМВД по городу Челябинску

7 задержанных: Анастасия Галкина, Сергей Оришевский, Артём Семенцов, Михаил Змиенко, Игорь Петерсон, Евгений Талышев, Джавид Агаев.

Калуга

В городе по крайней мере 32 задержанных

Краснодар

В городе по крайней мере 31 задержанный

Отдел полиции (мкр. Юбилейный) УМВД по городу Краснодару

3 задержанных, среди них Георгий Квацбая.

ОВД Западного округа г. Краснодара

12 задержанных, среди них Алексей Никитин, Никита Файнфельд, Эдуард Курценко, Василий Кубышко, Сергей Алгоров, Даниил Молчанов, Юлия Бай, Роберт Жданов, Александр Жмырь, Юрий Мясников.

Отдел полиции (Центральный округ) УМВД по городу Краснодару

16 задержанных, среди них Сергей Сушко, Андрей Генералов, Григорий Цильке, Егор Черныш, Вадим Кравченко, Владислав Понтелеев, Артём Бондаренко, Анна Ремезко, Александрдд Мусиенко, Матоха Артём, Алексей Шепилов.

Омск

В городе по крайней мере 25 задержанных

Отдел полиции № 9 УМВД по г. Омску

1 задержанный: Ольга Картавцева.

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Омску

12 задержанных, среди них Иван Нагорный, Иван Воротников, Дмитрий Романюк, Иван Черномаз, Алексей Завоев, Сергей Исаков, Сергей Саблин, Марат Бектемиров, Андрей Бадьянов, Андрей Волин, Алексей Забоев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Даниил Чебыкин

Брянск

В городе по крайней мере 24 задержанных

УМВД России по г. Брянску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Даниил Думанский.

Ставрополь

В городе по крайней мере 24 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ставрополю

24 задержанных, среди них Алексей Саварцов.

Магнитогорск

В городе по крайней мере 23 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.

Отдел полиции № 10 (Орджоникидзевский П) УМВД по г. Магнитогорску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Екатерина Филиппенко.

Отдел полиции № 8 (Ленинский) УМВД по г. Магнитогорску

5 задержанных, среди них Наиль Биккулов, Дарья Шмырева, Иван Коротков, Сергей Демидов.

Отдел полиции № 9 (Правобережный) УМВД по г. Магнитогорску

10 задержанных, среди них Данила Чумаков, Андрей Киселев, Роман Киселев, Ясмина Комарова, Дарья Новская, Анна Куликова, Дарья Саттарова, Руслан Гильдин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Анна Куряпина

Тюмень

В городе по крайней мере 21 задержанный

Архангельск

В городе по крайней мере 20 задержанных

УМВД России по городу Архангельску

5 задержанных: Михаил Янковский, Игорь Иванов, Илья Чугунов, Екатерина Брожко, Илья Лешуков.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Елена Фокина.

Кострома

В городе по крайней мере 19 задержанных

Волгоград

В городе по крайней мере 17 задержанных

Тула

В городе по крайней мере 17 задержанных

Вологда

В городе по крайней мере 16 задержанных

Нижний Тагил

В городе по крайней мере 16 задержанных

Отдел полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское»

14 задержанных, среди них Максим Емельянов, Полина Бычанова, Иван Татауров, Антон Ковязин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Егор Таланов, Лев Придорогин

Рязань

В городе по крайней мере 16 задержанных

Отдел полиции № 1 (по обслуживанию Советского района г. Рязани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Татьяна Бер.

Отдел полиции № 3 (по обслуживанию Железнодорожного района г. Рязани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Кирилл Сычев.

Ульяновск

В городе по крайней мере 15 задержанных

Астрахань

В городе по крайней мере 14 задержанных

Сыктывкар

В городе по крайней мере 14 задержанных

УМВД России по городу Сыктывкару

1 задержанный: Елена Гулина.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4

Дарья Чернышева, Дмитрий Поволокин, Нина Попугаева, Влад Петров

Пятигорск

В городе по крайней мере 14 задержанных

Отдел МВД по г. Пятигорску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ольга Варегина.

Стерлитамак

В городе по крайней мере 14 задержанных

Отдел МВД по Стерлитамакскому району

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Нур Музафаров.

Анапа

В городе по крайней мере 13 задержанных

Отдел МВД по городу Анапа

10 задержанных, среди них Ольга Малишевская, Ирада Каминская, Андрей Каминский, Иван Пермяков, Виктория Дольникова, Ангелина Красюк.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Ангелина Красец, Даниил Прокопенко, Константин Ткаченко

Саратов

В городе по крайней мере 12 задержанных

Псков

В городе по крайней мере 12 задержанных

Улан-Удэ

В городе по крайней мере 21 задержанный

Якутск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Отдел полиции № 2 МУ МВД России «Якутское»

1 задержанный.

Отдел полиции № 4 МУ МВД России «Якутское»

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Владислав Сотник.

Оренбург

В городе по крайней мере 11 задержанных

Курск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Отдел полиции № 1

1 задержанный.

Томск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Йошкар-Ола

В городе по крайней мере 10 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Йошкар-Оле

2 задержанных: Николай Кириллов, Дмитрий Любимов.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Медведевский»

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Дмитрий Винтоняк.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Йошкар-Оле

1 задержанный.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Алексей Серёгин, Андрей Свистунов

Ухта

В городе по крайней мере 10 задержанных

Хабаровск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Пётр Григорьев.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Хабаровску

2 задержанных, среди них Александра Теплякова.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Анна Серова.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Даниил Куликов, Роман Лазуков, Илья Ласкутников

Саранск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отделение полиции № 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) МО МВД «Лямбирский»

3 задержанных: Ольга Дмитриева, Екатерина Варакина, Андрей Беломаз.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Александра Штефан, Игорь Рогов

Липецк

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Липецку

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Рыбин.

Отдел полиции № 3 УМВД по г. Липецку

6 задержанных, среди них Михаил Анискин, Александр Кошкин.

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Липецку

1 задержанный: Игорь Понятихин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Наумов

Калининград

В городе по крайней мере 8 задержанных

Отдел полиции № 3 УМВД по городу Калининграду

6 задержанных, среди них Алексей Сиделев, Мирослав Воскресенский, Кирилл Драгунов, Денис Юдин.

Петропавловск-Камчатский

В городе по крайней мере 8 задержанных

Отдел полиции № 2 ​Управление МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

6 задержанных: Виктор Холманских, Дмитрий Самойленко, Илья Петров, Сергей Щербаков, Оксана Симонова, Александр Потужный.

Смоленск

В городе по крайней мере 7 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Смоленску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Иван Степанов.

Набережные Челны

В городе по крайней мере 7 задержанных

Симферополь

В городе по крайней мере 7 задержанных

Курган

В городе по крайней мере 6 задержанных

Рыбинск

В городе по крайней мере 6 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Олег Кашинцев, Александр Клишин, Анастасия Клишина

Тамбов

В городе по крайней мере 6 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Тамбову

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Анастасия Кривенко.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Тамбову

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Ангелина Левина, Ольга Левина.

Балаково

В городе по крайней мере 6 задержанных

МУ МВД России «Балаковское»

2 задержанных: Александр Собин, Сергей Князев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Екатерина Романченко, Ирина Чамышева, Владимир Алешин

Таганрог

В городе по крайней мере 6 задержанных

Тольятти

В городе по крайней мере 5 задержанных

Белгород

В городе по крайней мере 5 задержанных

Новороссийск

В городе по крайней мере 5 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Боденчук

Старый Оскол

В городе по крайней мере 5 задержанных

Чита

В городе по крайней мере 5 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по городу Чите

5 задержанных, среди них Ирина Коврикова, Марина Савватеева, Виталий Гобрик, Аркадий.

Великий Новгород

В городе по крайней мере 5 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5

Оксана Сергеева, Роман Максимов, Влада Медведько, Лада Некрасова, Павел Ильин

Чебоксары

В городе по крайней мере 4 задержанных

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Чебоксары

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Артемий Погодин.

Киров

В городе по крайней мере 3 задержанных

Южно-Сахалинск

В городе по крайней мере 2 задержанных

УМВД по городу Южно-Сахалинску

1 задержанный: Максим Емельяненко.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Любовь Степанова

Мурманск

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Мурманску

1 задержанный: Виолетта Грудина.

Пенза

В городе по крайней мере 2 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Вера Ким, Антон Струнин

Тырныауз

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по Эльбрусскому району

2 задержанных: Даниил Двинских, Елизавета Скалон.

Кемерово

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово

2 задержанных, среди них Наталья Мартынова.

Находка

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по городу Находке

1 задержанный.

Южское

В городе по крайней мере 1 задержанный

Ипатово

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Михаил Шевченко

Дзержинск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Волоколамск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Волоколамский ОМВД

1 задержанный: Татьяна Четверикова.

Березники

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Артем Файзуллин

Пушкино

В городе по крайней мере 1 задержанный

Домодедово

В городе по крайней мере 1 задержанный

Благовещенск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 2 МО МВД «Благовещенский»

1 задержанный: Андрей Афанасьев.

Череповец

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Песков

Орск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 1 МУ МВД Орское

1 задержанный: Максим Русак.