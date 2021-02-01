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Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам рассматривают к 1 февраля в России

09:15 01.02.2021 Фото: pixabay
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индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово.

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индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово

К 1 февраля Правительство должно подготовить предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, сказала в интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«По поручению президента Владимира Владимировича Путина Правительство прорабатывает различные варианты этой индексации, и к 1 февраля должно представить свои предложения, — отметила Бибикова. — И я, и мои коллеги считаем, что индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово».

Парламентарий напомнила, что 21 января этот вопрос поднимали на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Николаевной Москальковой.

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«Присутствующий на встрече замглавы Минтруда Андрей Николаевич Пудов подтвердил, что профильные министерства этим вопросом занимаются, и, уверена, скоро мы услышим конкретные предложения и будем их обсуждать», — сказала парламентарий.
Вариантов, по мнению Бибиковой, может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста и др.

индексация пенсия
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