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Опасна ли приближающаяся магнитная буря к России, объяснил ученый

09:30 01.02.2021 Фото: pixabay
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Эксперт также подверг сомнению, что магнитные бури могут влиять на пути миграции животных и птиц.

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Эксперт также подверг сомнению, что магнитные бури могут влиять на пути миграции животных и птиц.

На Земле начинается максимум солнечной активности – это 11-летний цикл, 25 по счету. На протяжении этого максимума магнитные бури перестают быть каким-то выдающимся событием. Об этом рассказал «Звезде» заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе, комментируя информацию об ожидаемой 1 февраля геомагнитной буре.

«На самом деле сейчас начинает постепенно нарастать 25-й максимум солнечной активности. И на протяжении этого максимума магнитные бури перестают быть каким-то выдающимся событием. На протяжении нескольких лет их будет становиться все больше», - рассказал ученый.

В сентябре 2020 года астрономы объявили о начале нового цикла солнечной активности, отсчет которых начался с 1749 года. По словам ученых, в ближайшие четыре года активность Солнца будет нарастать и достигнет пика примерно в 2024 - 2025 годах.

Дмитрий Вибе считает магнитные бури, особенно слабые, в период солнечной активности рядовым событием. Он предположил, что во время таких явлений могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем. Скорее всего они потеряются на фоне других сбоев, которые происходят ежедневно, дополнил ученый. Эксперт также подверг сомнению, что магнитные бури могут влиять на пути миграции животных и птиц.

«Да есть экспериментальные данные, что птицы и животные во время миграции чувствуют магнитное поле. Но кто об этом узнает, и январь в России не тот месяц, когда перелетные птицы куда летят», - сказал эксперт.

Вибе также прокомментировал самые распространенные разговоры вокруг магнитных бурь, которые больше всего вызывают озабоченность, - это их влияние на здоровье.

«Если метеозависимому человеку скажите, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажите, то он себя не будет чувствовать плохо. Есть данные, что действительно каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и конкретному человеку не применимы. Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», - подытожил ученый.

Ранее ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США рассказали, что на территории России 1 февраля ожидается магнитная буря. Они присвоили ей самую слабую классификацию - G1.

магнитная буря солнечная активность
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