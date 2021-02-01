Признание дома аварийным в 2021 году: порядок расселения, очередь, необходимая экспертиза

В Минстрое предложили упростить эту процедуру, переведя её в режим онлайн.

Россиянам станет проще признать свой дом аварийным. Министерство строительства РФ предложило перевести соответствующую госуслугу в электронный вид. Это сделает процедуру более оперативной и удобной. Инициатива подкреплена проектом постановления ведомства, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 января.

Признаки аварийности

Проект постановления Минстроя предусматривает, что региональные власти либо муниципалитеты могут оказывать услугу по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в электронном виде. Сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания также можно передавать онлайн. По запросу заявителя в форме электронного документа планируется оформлять акт и заключение межведомственной комиссии либо специализированной организации по результатам проведённого обследования.

После этих действий начнёт формироваться электронный реестр указанных документов. Включат в реестр и распоряжение органа исполнительной власти, принятое на основании заключения межведомственной комиссии. Документы по запросу будут предоставляться заявителю в электронном виде или на бумажном носителе.

При этом следует помнить, что дом считается аварийным, если:

обнаружено аварийное техническое состояние несущих конструкций или их повреждения и деформация, свидетельствующие о том, что несущая способность строения исчерпана и есть опасность обрушения дома;

наличествуют крены, которые могут вызвать потерю устойчивости здания;

в связи с физическим износом дома или отдельных его частей снижается до недопустимого уровня надёжность здания;

параметры микроклимата жилого помещения не позволяют обеспечить соблюдение необходимых санитарно‑эпидемиологических требований и гигиенических нормативов;

повышается содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, уровень радиационного фона или шума, вибрации, электромагнитных полей;

произошла деформация фундаментов, стен, несущих конструкций.

Дом также признаётся аварийным, если расположен в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин или на ежегодно затапливаемых паводками территориях. Либо же если дом стоит в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях. Но при таких условиях здание признают аварийным только тогда, когда невозможно предотвратить негативные последствия инженерными методами.

Ветхий — не аварийный?

Но нередко наряду с аварийным оперируют понятием «ветхое жильё». К нему относят деревянные дома, изношенные на 65 процентов, и каменные с износом более 70 процентов. В отличие от аварийного ветхое жильё считается безопасным для проживания — поскольку нет риска разрушения. Снести его могут только для того, чтобы освободить место под новую стройку.

Дом, получивший повреждения в результате взрыва, аварии, пожара, землетрясения, неравномерной просадки грунтов или при других ЧС, признаётся непригодными для проживания. И если ремонт технически невозможен или экономически нецелесообразен, дом признают аварийными и подлежащим сносу. При этом если в одно- и двухэтажном жилом доме нет системы централизованной канализации и горячего водоснабжения — он таковым не считается. Непригодным для проживания также не является дом, в котором более пяти этажей, но нет лифта и мусоропровода. Эти применимо, если из-за физического износа здание находится в ограниченно работоспособном состоянии.

«На самом деле термин «ветхое жильё» у нас сегодня скорее литературный. Нет такого юридического термина. Сюда относят дома с высокой степенью износа, но без угрозы жизням людей. Аварийным же дом признают на основании решения межведомственной комиссии. А как провести грань между ветхим и не ветхим домом, законодательство пока не говорит», — сказала «Парламентской газете» член Общественной палаты РФ, исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Какие документы нужно собрать?

Вопрос о признании дома аварийным могут поднять жильцы, для этого им необходимо провести общее собрание. Либо собственник, если речь идёт о ведомственном доме. Для этого необходимо:

заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

нежилое помещение необходимо признать жилым и предоставить проект реконструкции;

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;

заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.

Можно также дополнить пакет документов заявлениями, письмами и жалобами жильцов на неудовлетворительные условия проживания в доме. Но это уже остаётся на усмотрение заявителя.

«Чтобы собрать и подать весь этот пакет документов, нужно приложить усилия и потратить время. Провести собрание собственников, пройти все комиссии, явиться лично в муниципалитет или региональный ответственный орган — а кому-то может быть далеко ехать. Если появится возможность хотя бы часть этих процедур провести в электронном виде — это будет удобно и чиновникам, и особенно самим людям», — отметил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Он подчеркнул, что такая практика будет полезна как в условиях пандемии, так и после неё. Это ускорит процедуру прохождения согласований, а также сделает её более прозрачной. По словам эксперта, нужно лишь определить перечень документов, подлинники которых всё же нужно будет предоставить на последнем этапе.

Источник: Парламентская газета