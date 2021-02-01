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Полиция отпустила задержанного на незаконной акции рэпера Oxxxymiron

09:45 01.02.2021 Фото: instagram.com/norimyxxxo
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31 января в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

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Полиция отпустила задержанного на незаконной акции рэпера Oxxxymiron

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров), задержанный 31 января на несогласованной акции в Санкт-Петербурге, был отпущен из отделения полиции.

На кадрах видно, как Федоров после выхода из отделения обнимается с людьми, поздравляющими его с днем рождения.

О задержании российского хип-хоп-исполнителя стало известно ранее в этот день. Также информацию об этом на своей странице в Instagram подтвердил экс-организатор рэп-баттлов Ресторатор (Александр Тимарцев).

31 января в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

Кроме того, стало известно, что сотрудник правоохранительных органов пострадал во время несанкционированной акции в Северной столице. Отмечалось, что сослуживцы под руки увели пострадавшего с Исаакиевской площади. В настоящее время участник акции, подозреваемый в нападении на правоохранителя задержан.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

задержали митинг протесты Oxxxymiron Александр Тимарцев
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