«Никогда нельзя изменять!»: Как любили и предавали Веру Глаголеву

Вера Глаголева в фильме «Выйти замуж за капитана», 1986 г.

Ее уход был неожиданным для всех. Даже для близких. Они, конечно, знали, что у Веры онкология. Но и подумать не могли, что земной путь ее будет столь коротким. Большинство же коллег, знакомых и уж тем более зрителей просто ни о чем не догадывались.

В тот год режиссер Глаголева работала над очередным фильмом, в июле выдала младшую дочь Настю замуж за хоккеиста Александра Овечкина. А в августе отправилась в германскую клинику, чтобы решить вопрос с рецидивом рака желудка. Но оказалось, что слишком поздно…

Отчего именно этой хрупкой женщине с сильным характером выпало страдать и плакать, скрывая от всех душевную и физическую боль? Почему при кажущемся благополучии ее женская судьба была столь горька?



Родилась Вера в интеллигентной московской семье: мама с папой учительствовали в школе. Четыре года жизни в Германии. Счастливое детство и юность. Надежды, мечты…

О чем никогда не грезила мастер спорта по стрельбе из лука Вера Глаголева, так это об артистической карьере. Однако, оказавшись за компанию с подругой на «Мосфильме», она уже в 18 лет попала в большое кино. И нашла там не только дело всей жизни, но и мужа. О котором тоже думала, что это навсегда.

Вместе с дебютом «На край света…» Вера снялась в шести работах Родиона Нахапетова, в том числе в полюбившихся зрителям лентах «Не стреляйте в белых лебедей» и «Зонтик для новобрачных». Они ездили на съемки, растили дочек. Любили и были счастливы. Так казалось всем. И им самим. Но в картине «На исходе ночи», вышедшей в 1987 году, роли для Веры неожиданно не нашлось.

В тот момент никто из супругов не придал этому значения. В конце концов, Родион — режиссер, ему виднее. Да и Вера не знала простоя. Так и не получившая актерского образования, она снималась у Эфроса, Таланкина, Мельникова. После выхода на экраны фильма «Выйти замуж за капитана» Глаголеву назвали лучшей актрисой 1986 года…

«Не думал, что смогу оставить их»

Однако случилось так, что именно работа «На исходе ночи» стала первой советской лентой, купленной голливудской кинокомпанией «ХХ век Фокс» для международного показа. Нахапетов отправился за океан. Первый раз. Без всяких рабочих планов. Просто в гости к приятелю. За два месяца Родиону удалось познакомиться с несколькими продюсерами, побывать на студии Джорджа Лукаса. А главное — встретить… Наташу Шляпникофф. Дочь русских эмигрантов, давно живущую в США. Кино- и телепродюсера.

Нет-нет, никакой любви с первого взгляда не было. У Родиона — так точно. Влюбилась Наташа. Но не в Нахапетова, а в его фильм. Узнав, что он прилетает в Лос-Анджелес, она упросила приятеля познакомить ее с Родионом. При встрече наговорила кучу комплиметов о фильме и предложила свои услуги в качестве менеджера.



Они стали работать вместе. Хотя еще долго оставались только коллегами, друзьями. Перед поездкой Нахапетов предчувствовал, что его жизнь изменится. Но чтобы так кардинально...— У обоих были семьи, дочки: у меня — Маша и Аня, у Наташи — Катя, — откровенничал со мной спустя годы Родион Рафаилович. — Вернувшись через два месяца в Москву к Вере и девочкам, я даже не думал о том, что когда-нибудь смогу оставить их. К тому моменту мы прожили с Верой 14 лет, но наши отношения уже перегорели, хотя еще теплилась надежда на то, что все будет как прежде. Уезжая через полгода снова в Лос-Анджелес, я не бежал от семьи. Я хотел снимать там кино, хотел заработать денег, чтобы дети могли учиться в Америке. Но… влюбился. Когда девочки впервые приехали ко мне, я представил Наташу как менеджера и друга. Несмотря на то, что им было 10 и 12 лет, они все поняли и, когда улетали в Москву, оставили письмо с ультиматумом: «Или мы с мамой, или Наташа с Катей». Мне было больно. Я плакал…Пути назад для Нахапетова уже не было. В сентябре 1991 года он оформил отношения с Наташей, они даже обвенчались. Вера не препятствовала общению бывшего мужа с детьми. И внешне действительно все выглядело благопристойно.

— Не стоит искать интригу в наших отношениях, ее просто нет, — объясняла мне в интервью Наташа. — Девочки выросли с нами. Моя Катя ни разу не видела родного отца, и другого папы, кроме Родиона, у нее нет. Да и с Верой у нас прекрасные отношения. А почему нет? Мы нормальные люди. Когда Маша лежала в Америке в госпитале, я сутками не отходила от нее, а Вера звонила мне каждые пять минут… У нас никогда не было деления детей на «мои» — «твои».

Каково остаться с детьми одной после 14 лет совместной жизни с мужем, поймет только женщина, испытавшая подобное. И неважно, сколько у нее детей: один, двое, трое. Сильная женщина справится со всеми. И со всем. Смирится. Стерпит. И только душа будет болеть долго. Может, всю жизнь.

Когда я спросила Нахапетова о том, простили ли его дочери, он растерялся: «Не знаю… Мы никогда об этом не говорим. Разве об этом спрашивают?»

Приезжая к папе на каникулы, Аня и Маша бегали с Катей на улице, играли в компьютерные игры… Позже Маша несколько лет жила с Родионом и Наташей в Лос-Анджелесе. А Катя — так случилось — две или три недели провела у Веры на даче. В тот момент Глаголева была уже замужем за «русским Онассисом» Кириллом Шубским.



«Девочки, не верьте мужчинам»Как это часто бывает, после предательства Родиона Вера не думала о новом замужестве. Маленькая сильная женщина, она ушла в режиссуру. И на одном фестивале, познакомившись с бизнесменом, рискнула попросить у него… денег на фильм. В спонсорской помощи Шубский отказал. Но общаться с Верой продолжил. Закончилось все рождением в Швейцарии дочери Насти… «Он открыл нам мир, мы объездили все континенты», — делилась потом Глаголева, сидя в роскошном доме на Николиной Горе.

Гром грянул неожиданно. Работа, трое детей, в том числе совсем маленькая Настя… Обращать внимание на слухи о муже актрисе было недосуг. Она же Вера. Значит, нужно было верить…

История вышла мерзкая и грязная до невозможности. Лет семь олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина жила фактически в гражданском браке с Кириллом Шубским. При этом официально он был женат на Вере Глаголевой. Позже спортсменка напишет: «Девочки, не верьте мужчине, даже если он вам показывает паспорт без штампа…»

Впрочем, на то он и адюльтер, чтобы никто ни о чем не догадывался. Только узнав, что Хоркина беременна, Шубский, совершенно не желавший разводиться с Верой, начал действовать решительно. Он договорился с жившим в Америке актером Леваном Учанейшвили (несколько лет был популярен в России, снявшись в паре фильмов), чтобы тот взял роман с Хоркиной и ребенка «на себя». Говорят, гонорар за услугу составил около $1 млн. Леван даже давал интервью об отношениях со Светланой. Но история была шита такими белоснежными нитками!.. Все уже всё знали.

Подавать на развод не стала

Святослав Хоркин появился на свет летом 2005 года в Лос-Анджелесе, автоматически став гражданином США. Светлана в клинике находилась под чужой фамилией. Однако скрывать до конца жизни горькую правду она была не намерена. Тем более слухи продолжали летать, как назойливые мухи. И довольно скоро Хоркина описала все как есть в книге «Кульбиты на шпильках».

Пострадали все. Но больше других — Вера. Выдержать еще одно предательство, и снова — от любимого человека, было уже выше ее сил. Тем не менее она… простила Шубского. Или сделала вид, что простила. Во всяком случае, подавать на развод не стала. Более того, настояла на том, чтобы Шубский признал сына.

Сомневаться в том, что именно измены повлияли на здоровье Веры, не приходится. Операция в Германии прошла успешно. Врачи подарили Глаголевой десять лет жизни. Да, с изменщиком, предателем… Но это был ее выбор.

Только самые близкие люди актрисы знали о диагнозе. И только одному доброму другу Вера сказала резко, сняв «Чертово колесо» о романе женатого мужчины и замужней женщины: «Никогда нельзя изменять! Никогда!» Она жила с этой верой. Просто выбирала не тех мужчин…

Источник: АиФ