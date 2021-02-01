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"Это ад какой-то": Надевают валенки и замерзают в квартирах жители богатого Изумрудного городка в Бердске. Написали даже Травникову

14:21 01.02.2021, Алина Бурова Фото: Натальи
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Как рассказала одна из жительниц дома №8, температура в квартире составляет 15 градусов, а температура входящей воды не превышает 60-65 градусов.

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Жители Изумрудного городка вынуждены надевать валенки из-за невыносимого холода в квартирах

Жители Изумрудного городка уже 5 лет не могут решить проблему с отоплением и подачи горячей воды в их дома. Претензию они отправили даже губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница 8 дома в Изумрудном Наталья, проблемы начались после замены насосов на ЦТП.

- На протяжении 5 лет с 2014 года во время отопительного сезона отопление в квартирах опускается до 15 градусов. В углах квартир температура - 9 градусов. Это все подтверждено актом обхода от 5 января 2021. Такое продолжается регулярно. Мы вызывали бердскую администрацию, мне сказали, что у меня не тот диаметр трубы, но я хочу сказать, что диаметр трубы у меня и у всех жильцов дома одинаковый. Дело в том , что температура входящей воды у нас не превышает 60-65 градусов, а ведь, она должна соответствовать нормам. Когда температура на улице минус 40, входящая температура в подвале должна быть, я так понимаю, 80-90 градусов. Такой отметки не было никогда. В ТСЖ "Изумрудный" предлагают заранее нереальный выход: поменять все трубы или обрезать тёплые полы. Жильцы на это не согласны. Пятый этаж полуофициально считается мансардным: по документам мы живём в квартирах, а построен дом 4-этажный с мансардным этажом. В ветреную погоду выдувает все тепло. Но это уже вторая проблема. ТСЖ обо всей ситуации прекрасно знает. Знает и о том, что не будет допуска к разбору всех квартир. Если бы температура поднялась на 10-15 градусов в подвале, то было бы все в порядке. К тому же температура и горячей воды в квартирах примерно 40-45 градусов. В этом году путем голосования жильцы перевелись на обслуживание и прямые договоры с МУП "КБУ". Нас теперь с удовольствием ТСЖ "футболит" и говорит обращаться только в МУП "КБУ". Ориентировочно 10 января в КБУ позвонили все жильцы нашего дома и пожаловались низкую температуру. Нас "отфутболили" в очень грубой форме нецензурно и полуцензурно. Сказали обращаться в свое ТСЖ. Мы ощущаем себя какими-то теннисными мячиками. Мы не разбираемся какие там технические причины. Мы бы хотели, чтобы нашли причину возникшей проблемы и устранили нам ее,- сообщила Наталья в беседе с "Курьер. Среда. Бердск сегодня, 1 февраля.

Также Наталья отметила, что собственники многоквартирного дома №8 Изумрудного городка Бердска направили претензию в различные органы государственной власти.

- Нами отправлена претензия в общественную приемную губернатора, в администрацию Бердска. Претензии приняты на рассмотрение. Со стороны МУП "КБУ" никакого ответа нет. Холодная температура в квартирах продолжается, тем более МУП "КБУ" оставляет за собой право снижать температуру при повышении температуры на улице и тогда наступает просто ад какой-то! Особенно на верхних этажах,- заявила жительница дома №8 Изумрудного городка.

Как сообщил управляющий ТСЖ "Изумрудный Николай Ковалев, над проблемой в Изумрудном городке работа ведется совместно с КБУ.

- Жители имеют прямые договора с КБУ о теплоснабжении их квартир. ТСЖ не является исполнителем коммунальных услуг. До заключения договоров с КБУ они обращались к нам. У жителей есть технические вопросы, которые мы пытаемся разрешить. Основная проблема - это низкий теплоноситель, который получает весь дом и весь городок. Над этой проблемой мы работаем совместно с КБУ. Работали и в эту субботу и сегодня работаем,- ответил Николай Федорович сегодня, 1 февраля.

Кроме того, Николай Ковалев посоветовал обратиться к нему через 2 дня, когда он сможет дать более развернутый ответ по проблеме теплоснабжения Изумрудного городка.

Директор МУП "КБУ" Олег Новичонок попросил направить письменный запрос от СМИ.

- Давайте вы в письменном виде отправите запрос. В ТСЖ отправляют не просто так. Есть понятие подачи теплоносителя в дом, а другое дело, когда есть внутренние коммуникации дома. Мы проверим, что за дом, когда обращались в последний раз и в чем состоит проблема,- заявил Олег Новичонок сегодня, 1 февраля.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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Температура в одной из квартир Изумрудного
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Показатели давления в подвале. Как говорят жильцы, они намного ниже нормы
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Один из листов письменной претензии собственников жилого помещения многоквартирного дома №8 Изумрудного городка
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Температурное значение
горячая вода замерзают в квартирах отопление холодно Олег Новичонок Николай Ковалев
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