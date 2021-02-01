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Отпустили из отдела полиции Юлию Навальную

10:03 01.02.2021 Фото: instagram.com/yulia_navalnaya
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги

Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
Ранее в воскресенье Навальную задержали на несогласованной акции.

"Полиция составила на нее протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта – ред.)", - сказала Давыдова.

Адвокат добавила, что протокол Щербинский суд Москвы должен рассмотреть 1 февраля.

"После составления протокола ее отпустили из УВД домой", - отметила адвокат.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

Источник: РИА Новости

задержали митинг протесты
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