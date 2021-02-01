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Ждут шестидневная и трехдневная рабочие недели в феврале жителей России

10:15 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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В Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

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В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде.
При этом гражданам придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, уточнили в ведомстве.
"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", — говорится в сообщении.

Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.
Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.
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Источник: РИА Новости

выходной нерабочие дни праздник
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