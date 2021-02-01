Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

В интернете появилось огромное количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом.

В интернете появилось огромное количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», удаляющие возбудитель вируса

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, большого количества противоречивой информации о новой коронавирусной инфекции в средствах массовой информации, в том числе и сети интернет, появились мошенники, которые используют разнообразные схемы, связанные с пандемией с целью обмана граждан и наживы.

Условно, все схемы можно разделить на несколько групп:

1. Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах

В интернете появилось огромное количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом. Документы на данные приборы, как правило, отсутствуют или же оказывается, что Вам пытаются продать обычный увлажнитель воздуха, медицинскую маску с фильтром по цене, превосходящей в десятки раз аналогичные предложения на рынке. Иногда, за сопроводительные документы пытаются выдать обычные вкладыши-распечатки о чудодейственном средстве, которые сами обманщики и печатают на обычном принтере. Мошенники могут не только размещать свою информацию на сайте, но и звонить, или осуществлять поквартирный обход.

· Предложения о покупке лекарств или пищевых добавок, якобы помогающих от коронавируса.

Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства. Обязательно надо предупредить, что перед покупкой Вы обязательно свяжетесь с представителями фирмы изготовителя, с целью уточнения характеристик товара. И помните, любые лекарственные средства назначает только врач и самостоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует.

· Предложение покупки индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. После получения денег товар не поставляется.

· Предложения или звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса, с требованием проведения платного анализа на дому. Ни в коем случае не переводите деньги и не предоставляйте свои личные данные случайным людям. Платные лаборатории могут провести анализ на дому только по Вашему запросу, и такие лаборатории имеют лицензию на осуществляемый ими вид деятельности и не являются «безымянными» - всю информацию о них можно узнать на сайтах и в других открытых источниках.

· Запросы конфиденциальных личных данных для предоставления мифической господдержки, компенсации ущерба от вируса – сотрудники государственных служб не запрашивают данную информацию по телефону и не осуществляют поквартирные обход. А всю информацию о полагающихся льготах можно узнать на официальных сайтах государственных организаций.

· Фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке. с целью кражи данных карты) – например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

· Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры. Как правило, цель такого визита – квартирная кража. Ни под каким предлогом не открывайте дверь посторонним людям.

2. Лжеблаготворительные акции

Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.

3. Ложные предложения о работе

Фейковые предложения об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.

Предложения по удаленной работе. Для того, чтобы к ней приступить, мошенники заявляют о необходимости предварительно купить методические материалы.

С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты Правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты, которые маскируются под официальные порталы реальных организаций.

Источник: Роспотребнадзор