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Кто получит 5000 рублей с 1 февраля 2021, объяснили в ПФР

11:15 01.02.2021, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Изменяется и стоимость гарантированных услуг на оплату погребения. Стоимость увеличивается на 4,3 % и составляет 7709 рублей.

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Февраль начнется с индексаций

Как рассказала на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" замначальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова, с 1 февраля 2021 года произошли изменения в пенсионном законодательстве.

- С 1 февраля изменяется стоимость гарантированных услуг на оплату погребения выплачиваемую ПФР РФ. Она будет составлять 7709,98 рублей. Увеличивается на 4,3 %. Данная выплата осуществляется пенсионным фондом для неработающих пенсионеров. За указанной выплатой может обратиться любой гражданин вне зависимости от родственных отношений с умершим и вне зависимости от того проживали ли эти люди вместе,- сообщила Татьяна Кусова.

При обращении за выплатой на погребение необходимо предоставить следующие документы:

- справка по форме Ф-11(справка о смерти гражданина);
- паспорт того гражданина, который обращается за указанной выплатой.

Пособие на погребение выплачивается 2 способами:

- через доставочную организацию "Почта России";
- через кредитные учреждения на счет, который заявитель укажет в заявлении.

Отметим, что с 2017 года выплаты из бюджетных учреждений должны приходить на карту МИР.

Все государственные услуги в ПФР получают граждане при личном обращении либо по записи, либо в порядке общей очереди. Пособие на погребение является такой услугой, которая оказывается в безотлагательном порядке. Получить данную услугу можно по с понедельника по пятницу. В понедельник, вторник и четверг заявления принимаются с 8 утра, в среду и пятницу - с 8:30 утра.

Также Татьяна Кусова заявила, что с 1 февраля увеличивается и размер ежемесячной денежной выплаты.

- Произошло увеличение на 4,9 %. ПФР в беззаявительном порядке произвел перерасчет ежемесячной денежной выплаты. Денежные средства будут выплачены в соответствии с законодательством РФ,- отметила Кусова.

Размер ЕДВ устанавливается для каждой категории граждан отдельно и колеблется от 1125,04 руб. для инвалидов 3 группы до 4 626,36 для инвалидов Великой Отечественной войны.

Максимальная сумма ЕДВ — 5 тыс. 838,02 рубля с учетом отказа от набора социальных услуг — у инвалидов Великой Отечественной войны; участников войны, ставших инвалидами; военных, ставших инвалидами в результате ранения при исполнении и бывших несовершеннолетних узников, признанных инвалидами в связи с общим заболеванием.

Напомним, что как сообщил Минтруд, ежемесячную денежную выплату получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и России, а также герои социалистического труда и некоторые другие категории льготников.

деньги ежемесячная выплата пособия стоимость погребения Татьяна Кусова
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От редакции

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Аноним, 01 февраля 2021 12:34
Как можно похоронить человека за 7000рублей?

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