Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2021: Какое решение примет Путин о повышении пенсии?

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

Работающие пенсионеры ждут повышения пенсии

Уже сегодня, 1 февраля 2021 года, президенту Владимиру Путину предоставят варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. Инициаторами повышения пенсий работающим снова стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

- Это тема для интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

- По поручению президента Владимира Владимировича Путина правительство прорабатывает различные варианты этой индексации, и к 1 февраля должно представить свои предложения. И я, и мои коллеги считаем, что индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово. 21 января этот вопрос поднимали на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Присутствующий на встрече замглавы Минтруда Андрей Пудов подтвердил, что профильные министерства этим вопросом занимаются, и, уверена, скоро мы услышим конкретные предложения и будем их обсуждать, —— отметила Бибикова.

Почему вдруг вспомнили об индексации?

Еще в конце 2020 года Владимир Путин поддержал идею повышения пенсий работающим, но назвал условие для возврата индексации. По его словам, это станет возможным при наличии бюджетного обеспечения. Глава государства напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он согласился, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле об этом думают.

Он полагает, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства:

- Это люди, у которых не такие большие доходы. Люди, которые работают на таких позициях, на которые другие не очень-то и стремятся.

В начале января 2020 года президент поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров и представит ему доклад на эту тему до 1 февраля. До часа Х осталось буквально три дня. Поэтому со дня на день стоит ждать заявления Владимир Путина на эту тему. Не исключено, что уже в следующий понедельник, 1 февраля, президент обрадует тех пенсионеров, которые продолжают работать, повышением пенсий. А таких в России, по официальным данным, около 9,3 млн человек.

Путин добавил, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

Индексации быть?

Эксперты полагают, что на это потребуется меньше денег, чем рассчитывают. При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость. Поэтому вырастут потенциальные выплаты, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы на повышенные выплаты работающим составят около 200 млрд в год. Называют суммы от 150 до 240 млрд, а также 1 трлн рублей - в случае самого "дорогого" варианта с отдачей долгов за 5 лет.

Частично компенсировать дополнительные расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста. По некоторым данным, в 2020 году бюджет «сэкономил» на пенсионной реформе порядка 21,5 млрд рублей. В 2021-м прогнозируют эффект уже в 50–70 млрд рублей.

Более того, аналитики уже называют конкретные суммы увеличения пенсий работающим пенсионерам. В среднем накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки (с 1 января 2016 года) у каждого работающего пенсионера составляет примерно 3-3,5 тыс. рублей. И если начнется индексация, то пенсия может вырасти примерно на эту сумму.

В Госдуме полагают, что закон об индексации работающим примут непременно и, скорее всего, уже в ближайшее время. Во-первых, потому что инициативу поддержал сам президент. Во-вторых, потому что в сентябре 2021-го состоятся выборы в нижнюю палату парламента. Понятно, что основной голосующий электорат — это активные пенсионеры, которых нужно «взбодрить» демонстрацией заботы о них, устранением социальной несправедливости. Думцы объявили вопрос индексации приоритетным.

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий:

- В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения.

Стоит отметить, что согласно внесенным в Конституцию поправкам, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.