Мощная магнитная буря 1 февраля 2021: Всплеск Солнца вызовет сильную головной боль у метеопатов. Как защитить себя от геоудара?

По научной классификации, состоящей из пяти уровней, геомагнитные возмущения силой 4 балла могут спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц. Геомагнитная буря первых дней февраля отразится на самочувствии многих люде . "Болит голова, недомогание, нервозность", - сообщают читатели "Курьер. Среда. Бердск".

В феврале 2021 года нас ожидает три геомагнитные бури

На территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет сильная геомагнитная буря, мощность её оценивается в 4 балла.

- 1 фeвраля ожидaется усилeние сoлнечного вeтра, истeкающего из «отрoстка» (выступa) южной пoлярной кoрональной дыры, — говoрится в соoбщении Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По научной классификации, состоящей из пяти уровней, геомагнитные возмущения силой 4 балла могут спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц. В случае более сильных геомагнитных бурь могут возникнуть нарушения в работе связи и навигационных систем. Геомагнитная буря первых дней февраля отразится на самочувствии многих людей.

Метеозависимые люди и все, кто страдает от хронических заболеваний, должны быть максимально осторожны, следить за самочувствием и не забывать принимать необходимые лекарства. Недомогания могут ощущать и те, у кого здоровье в порядке - во время магнитных бурь возможны приступы головных болей, повышение давления, обострение тревожности и депрессий. В эти дни возрастает конфликтность и желание выяснить отношения.

Магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь

- Проводите меньше времени на солнце

- хорошо высыпайтесь

- сделайте утреннюю зарядку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение

- выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы

- принимайте контрастный душ, можно сделать массаж



- не надо переутомляться, заниматься спортом и тяжелым физическим трудом, вступать в конфликты.

В феврале ожидается 3 магнитные бури, одна из которых будет затяжной. Затяжная вспышка на Солнце начнется уже в конце первой недели февраля и достигнет пика интенсивности 9 числа. Она затронет в основном метеозависимых людей и тех, у кого есть проблемы с психикой.

В середине месяца, 15 февраля еще одна вспышка геомагнитных колебаний, правда лишь в течение нескольких часов. В этот день не рекомендуется заниматься делами, связанными с концентрацией внимания, не садиться за руль и не отправляться в поездки.

В последней декаде февраля - две кратковременных бури - 22 и 27 февраля. Главное в эти дни не перенапрягаться и не нервничать.

На Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше.

Как переживают магнитную бурю наши читатели

"Плохо, сильно болит голова".

"Болит голова, недомогание, нервозность".



"Болит голова, аритмия, подскакивает давление"."Болит голова и тошнит. Давление мое, нормальное для меня. 115 на 70".