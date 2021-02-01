Когда банк может оставить себе часть вашего вклада, объяснил финансист

В теории клиент с этим может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов.

Финансист напомнил, когда банк может оставить себе часть вашего вклада

Согласно законодательству Российской федерации, банк обязан выплатить вкладчику вознаграждение в виде процентов за весь период пользования средствами вкладчика. Однако далеко не всем известно, что у кредитной организации есть и право на списание с депозитного счета денежных средств, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Это вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу также применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора. "В частности, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать", — поясняет эксперт.

В теории клиент с этим может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов.

Таким же образом банк может поступить и при наличии у вкладчика кредита в этой же кредитной организации, который перестал своевременно обслуживаться. "Сотрудникам проще будет пойти на этот шаг, заставив клиента иначе отнестись к требованиям организации и частично сократить риски кредитной организации, чем инициировать полноценный процесс взыскания задолженности", — считает Дорофеев.

Третий случай, когда клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, возникает при банкротстве самого банка при условии, если на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Для получения средств сверх этого лимита придется встать в очередь с другими кредиторами кредитной организации, говорит финансист.

Он подчеркивает, что описанные ситуации не противоречат законодательству и подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада. Другие случаи могут оспариваться. В теории причиной для "недоплат" могут быть злонамеренные действия сотрудников либо технические сбои программного обеспечения на стороне банка. В случае отсутствия реакции на претензии клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.

Источник: 1prime.ru