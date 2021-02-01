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Когда банк может оставить себе часть вашего вклада, объяснил финансист

11:00 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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В теории клиент с этим может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов.

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Финансист напомнил, когда банк может оставить себе часть вашего вклада

Согласно законодательству Российской федерации, банк обязан выплатить вкладчику вознаграждение в виде процентов за весь период пользования средствами вкладчика. Однако далеко не всем известно, что у кредитной организации есть и право на списание с депозитного счета денежных средств, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
Это вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу также применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора. "В частности, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать", — поясняет эксперт.

В теории клиент с этим может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов.

Таким же образом банк может поступить и при наличии у вкладчика кредита в этой же кредитной организации, который перестал своевременно обслуживаться. "Сотрудникам проще будет пойти на этот шаг, заставив клиента иначе отнестись к требованиям организации и частично сократить риски кредитной организации, чем инициировать полноценный процесс взыскания задолженности", — считает Дорофеев.
Третий случай, когда клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, возникает при банкротстве самого банка при условии, если на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Для получения средств сверх этого лимита придется встать в очередь с другими кредиторами кредитной организации, говорит финансист.

Он подчеркивает, что описанные ситуации не противоречат законодательству и подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада. Другие случаи могут оспариваться. В теории причиной для "недоплат" могут быть злонамеренные действия сотрудников либо технические сбои программного обеспечения на стороне банка. В случае отсутствия реакции на претензии клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.

Источник: 1prime.ru

банк вклад депозит
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