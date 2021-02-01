Госпереворот в Мьянме: схватили ранним утром президента страны Вин Мьина

Помимо президента страны и фактического главы государства также задержаны министр планирования и финансов штата Шан, председатель отделения партии партии в штате Кая и некоторые другие представители партии в парламенте региона Иравади.

Global Look Press

По данным агентства Reuters, вокруг мэрии крупного города Мьянмы Янгона в настоящее время размещены войска. Международная некоммерческая организация NetBlocks сообщает, что на фоне задержания высокопоставленных лиц страны, в том числе и президента Вин Мьина, главы МИД и фактического главы правительства Аун Сан Су Чжи с рядом парламентариев в Мьянме начали наблюдаться перебои с интернетом.

Ранее сообщалось, что в Мьянме неизвестные задержали президента страны Вин Мьина, а также государственного советника и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи, которая фактически является главой правительства. Кроме того, по данным Reuters, задержаны и другие высокопоставленные представители правящей партии "Национальная лига за демократию".

Парламентарий уточнил, что президента страны "схватили рано утром".

"Хочу сказать нашему народу, чтобы они не реагировали поспешно, и хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом", - призвал жителей Мьянмы представитель партии Мио Ньюнт, замтеив, что предполагает, что его также могут задержать.

Помимо президента страны и фактического главы государства также задержаны министр планирования и финансов штата Шан, председатель отделения партии партии в штате Кая и некоторые другие представители партии в парламенте региона Иравади, уточняет агентство Xinhua со ссылкой на источник.

Мьянманское бюро британской телерадиовещательной компании BBC информировало об отключении интернета и телефонной связи в столице страны, городе Нейпьидо. До этого агентство France Presse уточняло со ссылкой на источник, что речь идет о возможном госперевороте в стране.

"Мы с уважением сообщаем, что MRTV и "Радио Мьянмы" не могут вести регулярное вещание из-за проблем со связью", - говорится в публикации, размещенной на странице MRTV в Facebook.