Что ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса Гейтс

Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.
"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", — сказал он.
Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.
"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.
По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
Источник: РИА Новости
Одна из основных целей глобалистов в ближайшем будущем - это отмена наличных денег, это позволит почти полностью контролировать и управлять населением. В этом случае чипы не особо нужны, с этим справятся и обычные карты.
Нет.Бред маски носить и т.д.
полный, с китайцев спросите