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Что ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса Гейтс

13:00 01.02.2021 Фото: © Netflix
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Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки.

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Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Что ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса ГейтсПир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусеЕщё 1283 новостей

Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.

"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", — сказал он.

Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.

"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.

По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.

С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия Билл Гейтс
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От редакции

Бред?

Аноним, 01 февраля 2021 13:13
Гейтс - лишь шестеренка в механизме мировой глобальной элиты, которая взялась переформатировать политическое устройство мира. Они и без чипирования справятся с населением, с помощью тех же вакцин.
Одна из основных целей глобалистов в ближайшем будущем - это отмена наличных денег, это позволит почти полностью контролировать и управлять населением. В этом случае чипы не особо нужны, с этим справятся и обычные карты.
Аноним, 01 февраля 2021 13:29
НВР:
Нет.Бред маски носить и т.д.
Аноним, 01 февраля 2021 13:34
НВР:
полный, с китайцев спросите

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