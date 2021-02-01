По мнению президента, раздувание ситуации вокруг Навального и привлечение особого внимания к нему представляет собой определенный тип клоунады.

Земан назвал Навального националистом

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 31 января, заявил, что не считает блогера Алексея Навального борцом за демократию, коим он себя называет. Об этом он заявил во время выступления на радиостанции «Частота один» в воскресенье, 31 января.

«Что это (Навальный) за борец за демократию? Думаю, что это русский националист», — приводит слова Земана ТАСС.

Чешский президент напомнил, что Навальный одобрял политику сталинского режима по депортации целых народов с их исконной родины, например чеченцев. Также Земан добавил, что блогер принял участие в нескольких шествиях националистов.

По мнению президента, раздувание ситуации вокруг Навального и привлечение особого внимания к нему представляет собой определенный тип клоунады.

В Москве и других городах России 31 января и 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. Как объяснили в ведомстве, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом блогер неоднократно был предупрежден о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине. Официальных подтверждений того, что он восстанавливает здоровье, блогер не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. При этом Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал блогера на 30 суток.