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Названы самые подорожавшие продукты в России

12:45 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная.

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Список возглавил сахар, который за 12 месяцев прибавил 64,54 процента

В Минсельхозе России назвали продукты питания, которые подорожали больше всего за январь 2021 года. Об этом пишет газета «Известия».

Так, за первый месяц текущего года максимально подорожали овощи и макаронные изделия. Однако в правительстве подчеркивают, что вводить новые ограничительные меры не планируется.

Так, огурцы подорожали на 9,7 процента, в среднем один килограмм стоит 107,3 рубля. Стоимость килограмма картофеля выросла на 8,4 процента, до 16,5 рублей. Макароны выросли в цене на 6,6 процента, до 42,5 рублей за один килограмм.

В пресс-службе министерства пояснили изданию, что ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. «Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — объяснили в ведомстве.

Как рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в правительстве нет планов о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и подсолнечным маслом. Он пояснил, что ведомство на постоянной основе взаимодействует с торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями.

В январе Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт питания. Список возглавил сахар-песок, который за 12 месяцев прибавил 64,54 процента. Цена на подсолнечное масло за год взлетела на 25,91 процента, стоимость фруктов и овощей — на 17,4 процента, крупы подорожали на 20,12 процента, яйца — на 15,14 процента, макароны — на 12,08 процента.

кризис рост цен цены на продукты
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