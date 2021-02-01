«Барселона» подаст в суд на газету за публикацию деталей контракта Месси

Руководство «Барселоны» также добавило, что выражает полную поддержку футболисту, «особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж».

Руководство «Барселоны» также добавило, что выражает полную поддержку футболисту

Испанский футбольный клуб «Барселона» подаст в суд на издание El Mundo, которое обнародовало условия контракта, заключённого с аргентинским нападающем Лионелем Месси.

«Барселона» категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинён в результате этой публикации, — сообщается на сайте клуба.

Руководство «Барселоны» также добавило, что выражает полную поддержку футболисту, «особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж».

Как ранее сообщалось, El Mundo написала, что контракт Месси «разрушил» ФК «Барселона». По сведениям издания, в год он получает свыше €138 млн, а по условиям четырёхлетнего контракта общая сумма его вознаграждения составит €555 млн. При этом отмечается, что сам Месси не удовлетворён обстановкой в «Барселоне» и может отказаться от дальнейшего сотрудничества с клубом после того, как летом 2021 года закончится срок его контракта.