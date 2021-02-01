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Принес в овертайме "Вашингтону" победу над "Бостоном" гол Овечкина

11:15 01.02.2021 Фото: vesti.ru
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Капитан столичного клуба провел первый матч после карантина.

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Гол Овечкина в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Бостоном"

"Вашингтон" обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрём (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26), Том Уилсон (31) и Александр Овечкин, который забросил решающую шайбу на 28-й секунде овертайма. У гостей голы забили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарли Макэвой (60).

Капитан "Вашингтона" Овечкин также отметился результативной передачей, в пяти матчах сезона россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 передач). 35-летний россиянин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 708 шайб, по этому показателю он догнал Майка Гартнера, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). Овечкин забил 111-й победный гол в карьере в НХЛ и вышел на четвертое место по этому показателю, лидирует Яромир Ягр (135). Овечкин забил 24-й гол в овертайме, обновив рекорд НХЛ, который принадлежит ему.

Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча "Вашингтона" в НХЛ, так как нарушили протоколы лиги о COVID-19. Журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом. Орлов и Овечкин были допущены до матча с "Бостоном", Орлов участвовал в утренней тренировке, но не был включен тренерским штабом "Вашингтона" в состав на игру.

Первый матч против своей бывшей команды провел словацкий защитник "Вашингтона" Здено Хара. 43-летний хоккеист перешел в столичный клуб в конце декабря. До этого он с 2006 года выступал за "Бостон" и являлся капитаном команды. В 2011 году словацкий защитник выиграл Кубок Стэнли.

"Вашингтон" набрал 15 очков в девяти играх и возглавляет таблицу Восточного дивизиона, "Бостон" находится на третьем месте с 12 очками в восьми матчах. Следующую встречу команды проведут в Вашингтоне 2 февраля.

гол овертайм хоккей шайба Александр Овечкин
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