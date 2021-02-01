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Врезался в ВАЗ-21074 водитель Nissan X-Trail на трассе Р-256 под Бердском. Есть пострадавший

11:26 01.02.2021 Фото: ГИБДД по НСО
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Сотрудниками полиции проводится проверка по установлению причин и всех обстоятельств происшествия.

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Травмы ноги и грудной клетки получил водитель ВАЗ-21074 в ДТП под Бердском

29 января 2021 года, 57-летний водитель за рулём автомобиля ВАЗ-21074 двигался по автодороге Р-256 Новосибирска в сторону Бердска. При повороте налево к п. Новый, водитель совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем «Nissan X-Trail» под управлением 47-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21074, с травмами левой ноги и грудной клетки он доставлен в ЦГБ Бердска, - сообщили в  Госавтоинспекции.

Сотрудниками полиции проводится проверка по установлению причин и всех обстоятельств происшествия.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает водителям о необходимости быть внимательными в пути, строго соблюдать требования ПДД при выполнении маневров во время движения, особенно дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

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57-летний водителя за рулём ВАЗ-21074 двигался по автодороге Р-256 Новосибирска в сторону Бердска
гололед ДТП трасса
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От редакции

Кто виноват?

Аноним, 01 февраля 2021 12:16
НВР:
жигули,поворот не со своей полосы

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