Врезался в ВАЗ-21074 водитель Nissan X-Trail на трассе Р-256 под Бердском. Есть пострадавший

Сотрудниками полиции проводится проверка по установлению причин и всех обстоятельств происшествия.

Травмы ноги и грудной клетки получил водитель ВАЗ-21074 в ДТП под Бердском

29 января 2021 года, 57-летний водитель за рулём автомобиля ВАЗ-21074 двигался по автодороге Р-256 Новосибирска в сторону Бердска. При повороте налево к п. Новый, водитель совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем «Nissan X-Trail» под управлением 47-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21074, с травмами левой ноги и грудной клетки он доставлен в ЦГБ Бердска, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудниками полиции проводится проверка по установлению причин и всех обстоятельств происшествия.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает водителям о необходимости быть внимательными в пути, строго соблюдать требования ПДД при выполнении маневров во время движения, особенно дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.