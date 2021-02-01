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Помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" в матче чемпионата Испании юбилейный гол Месси

12:14 01.02.2021 Фото: © EPA-EFE/Alejandro Garcia
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В 22-м туре "Барселона" 7 февраля на выезде сыграет против "Бетиса", "Атлетик" в тот же день примет "Валенсию".

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Аргентинец забил 650-й мяч за каталонцев

Аргентинец забил 650-й мяч за каталонцев.
"Барселона" со счетом 2:1 обыграла "Атлетик" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" без зрителей.

В составе хозяев голами отметились Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (75). Автогол на счету защитника "Барселоны" Жорди Альбы (49). Месси забил 650-й гол за "Барселону" во всех турнирах.

"Атлетик" не может обыграть "Барселону" в национальном первенстве с 16 августа 2019 года. 17 января команды встретились в финале Суперкубка Испании, игра в Барселоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Барселона" не проигрывает в матчах чемпионата Испании с 5 декабря 2020 года на протяжении десяти матчей (три ничьих, семь побед). Команда занимает в турнирной таблице второе место, в ее активе 40 очков после 21 игры. "Атлетик" с 24 очками идет 11-м.

В 22-м туре "Барселона" 7 февраля на выезде сыграет против "Бетиса", "Атлетик" в тот же день примет "Валенсию".

гол мяч футбол Месси
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