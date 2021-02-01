Оставили без света более 450 домов 1 февраля в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовое отключение электричества.
451 дом в Дзержинском, Калининском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Центральном районах Новосибирска остался без свет утром 1 февраля.
В мэрии все отключения называют «плановыми».
В мэрии все отключения называют «плановыми».
В Новосибирске произошло массовое отключение электричества.
451 дом в Дзержинском, Калининском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Центральном районах Новосибирска остался без свет утром 1 февраля.
В мэрии все отключения называют «плановыми».
От редакции
Чем заняться во время отключения света?