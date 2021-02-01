Оставили без света более 450 домов 1 февраля в Новосибирске

В мэрии все отключения называют «плановыми».

Более 450 домов оставили без света в Новосибирске В Новосибирске произошло массовое отключение электричества. 451 дом в Дзержинском, Калининском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Центральном районах Новосибирска остался без свет утром 1 февраля. В мэрии все отключения называют «плановыми».

Отключения продлятся до 17:00 1 февраля.

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