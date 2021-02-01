01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оставили без света более 450 домов 1 февраля в Новосибирске

11:29 01.02.2021 Фото: map.novo-sibirsk.ru
0

В мэрии все отключения называют «плановыми».

% name% title
Более 450 домов оставили без света в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовое отключение электричества.

451 дом в Дзержинском, Калининском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Центральном районах Новосибирска остался без свет утром 1 февраля.

В мэрии все отключения называют «плановыми».

Отключения продлятся до 17:00 1 февраля.

нет света отключение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем заняться во время отключения света?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса Гейтс
13:00 01-02-2021
Что ответил на сообщения о
4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий с 30 января до 21 февраля 2021 года
12:50 01-02-2021
4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий с 30 января до 21 февраля 2021 года
Названы самые подорожавшие продукты в России
12:45 01-02-2021
Названы самые подорожавшие продукты в России
БердскДворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома
12:43 01-02-2021
Дворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома
«Никогда нельзя изменять!»: Как любили и предавали Веру Глаголеву
12:30 01-02-2021
«Никогда нельзя изменять!»: Как любили и предавали Веру Глаголеву
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
12:26 01-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Задержан в Домодедово криминальный авторитет Григорий Карамалак
12:24 01-02-2021
Задержан в Домодедово криминальный авторитет Григорий Карамалак
Самый ранний признак болезни Паркинсона назвали специалисты
12:20 01-02-2021
Самый ранний признак болезни Паркинсона назвали специалисты
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:16 01-02-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" в матче чемпионата Испании юбилейный гол Месси
12:14 01-02-2021
Помог