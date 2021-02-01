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Задержан в Домодедово криминальный авторитет Григорий Карамалак

12:24 01.02.2021 Фото: ren.tv
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Молдавию он покинул в 1998 году, после чего был объявлен в международный розыск.

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Григорий Карамалак задержан в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово был задержан мастер спорта по вольной борьбе, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак, известный в определенных кругах, как "Болгар".

Карамалака разыскивали по линии Интерпола власти Молдавии, где он долгие годы считается криминальным авторитетом.

В молдавских СМИ говорится, что Карамалак находится в международном розыске по двум уголовным делам - по фактам шантажа и покушения на убийство в 2016-2017 годах. Между тем, сам он все обвинения отрицает.

Молдавию он покинул в 1998 году, после чего был объявлен в международный розыск.

Источник: ren.tv

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