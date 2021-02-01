Поделки на 14 февраля своими руками

Мы собрали оригинальные идеи для изготовления подарков своими руками. С ними праздник будет особенно теплым, уютным и наполненном любовью.

Этот теплый праздник, наполнен любовью и вниманием со стороны близких

Наши зимы такие долгие и холодные, а так хочется тепла. Поэтому день Святого Валентина, который празднуется 14 февраля, стал таким популярным. Этот теплый праздник, наполнен любовью и вниманием со стороны близких. А еще в этот день принято украшать дом и обмениваться валентинками. Делать поделки на День святого Валентина своими руками одно удовольствие. Мы собрали оригинальные идеи для изготовления подарков своими руками. С ними праздник будет особенно теплым, уютным и наполненном любовью.

В такой день принято дарить близким цветы и конфеты, а подарок изготовленный своими руками будет особенно милым, он украсит полку или прикроватную тумбочку любимого человека. Такие подарки несут тепло, которым они напитались при изготовлении.

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Валентинки из бумаги и картона

Конечно, наши магазины буквально завалены различными яркими открытками, но валентинка сделанная своими руками будет особенно дорога. Она будет отражать вашу индивидуальность. Какой же день святого Валентина без сердец и без роз. Предлагаем их объединить в одно и смастерить сердце из бумажных роз.

Нежные поцелуи и сердечки обязательно должны присутствовать в этот день. А такая валентинка говорит сама за себя. Предложение руки и сердца обязательно закончится скорой свадьбой.

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Идеи поделок для украшения дома

Для создания особой праздничной атмосферы в доме необходимы специальные украшения. Конечно, сейчас их легко найти на полках магазинов, но куда приятнее и интереснее сделать самостоятельно. Предлагаем вам идеи поделок для украшения дома ко Дню Святого Валентина. Гирлянды один из самых простых и эффектных способов украшения дома. В праздник посвященной любви принято изготавливать их в форме сердечек из бумаги разных оттенков розового. Посмотрите эти варианты для изготовления гирлянд:

Такой вариант сделать просто, если вы умеете шить на машинке: из цветной бумаги (лучше взять бумага для принтера) вырежьте сердца разных форм, а затем прострочите их на машинке один за другим. Можно развешивать их так как представлено на картинке, а можно повесить от стены до стены — в этом случае строчка должна идти поперек сердца.

Таким способом в детстве изготавливали гирлянды цепочки к новому году, мы же предлагаем сделать их проще и в форме сердец. Вам потребуется: цветная бумага; ножницы; степлер. Нарежьте бумагу на полоски длиной 10-15 см, а шириной 1-2 см. Согните каждую пополам, теперь возьмите степлер и с его помощью соедините концы полосок, немного загнув их внутрь. Получится сердце. Затем просуньте еще одну полоску и так же соедините. Таким образом вы сделаете длинную и красивую гирлянду.

Красивой поделкой для дома на 14 февраля станет венок. Его вешают как на входную дверь, так и внутри помещения на стены. Конечно такие венки изготавливают в форме сердец.

Такой вариант венка очень прост и не требует каких-либо дорогих материалов, а так же мастерства. Просто возьмите плотный картон и вырежьте из него кольцо. Затем возьмите листы красной и розовой бумаги и вырежьте из них множество сердец. Согните каждое сердце пополам, что бы венок получился объемным. А теперь приклейте их с помощью клей карандаша на кольцо. Это сердце изготовлено похожим образом.

Из картона и ниток можно изготовить отличную поделку и украсить ей интерьер. Вырежьте из картона сердце как показано на фото. Возьмите плотную нитку или пряжу красного цвета и закрепите его конец на сердце. Начинайте обматывать. Постепенно у вас получится такое объемное сердце. Оно будет смотреться еще интереснее если взять нитки двух оттенков красного.

На праздник святого Валентина дом украшают всевозможными сердцами, а в виде сердца скорее всего проживет у вам дома не один день.

Красивое украшение для дома из газетных полосок. Нарежьте газету на полоски, скатайте каждую из них в трубочку. Сверните одну из них в форме сердца. Надуйте маленький воздушный шарик, так что бы он помещался внутри сердца. Теперь оберните сердце и воздушный шарик трубочками из бумаги, как показано на фото, закрепляя конструкцию клеем. Дайте изделию высохнуть. Покрасьте краской. Готовые сердца украсьте цветами из бумаги и используйте их для украшения дома.

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Детские поделки на праздник день святого Валентина

Праздник хороший повод изготовить поделки с детьми. Предлагаем вам различные виды аппликаций из бумажных сердечек, которые можно приурочить к этому дню.

Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать

Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать

Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать

Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать

Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать

Если вы умете вязать крючком, то такие идеи вам понравятся. Влюбленные сердца

Идеи поделок подарков

Идеи поделок подарков

Идеи поделок подарков

Идеи поделок подарков

Идеи поделок подарков

Отличной идей поделки для подарка на 14 февраля будет банка с ласковыми словами для любимого человека. Как вариант ласковые слова можно заменить на желания: массаж, чашка чая и прочее… Предлагаем вам вариант оформления такой банки: «100 причин почему я тебя люблю»

Соберите совместные фотографии с любимым, наклейте их на плотную бумага и упакуйте в коробку как показано на фото.

Изготовьте чай собственной марки с пожеланиями. Каждое утро вам и вашему будет приятно доставать пакетик из коробки и читать пожелание.

Источник: mamamozhetvse.ru