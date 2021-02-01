Поделки на 14 февраля своими руками

Наши зимы такие долгие и холодные, а так хочется тепла. Поэтому день Святого Валентина, который празднуется 14 февраля, стал таким популярным. Этот теплый праздник, наполнен любовью и вниманием со стороны близких. А еще в этот день принято украшать дом и обмениваться валентинками. Делать поделки на День святого Валентина своими руками одно удовольствие. Мы собрали оригинальные идеи для изготовления подарков своими руками. С ними праздник будет особенно теплым, уютным и наполненном любовью.
В такой день принято дарить близким цветы и конфеты, а подарок изготовленный своими руками будет особенно милым, он украсит полку или прикроватную тумбочку любимого человека. Такие подарки несут тепло, которым они напитались при изготовлении.
Валентинки из бумаги и картона
Конечно, наши магазины буквально завалены различными яркими открытками, но валентинка сделанная своими руками будет особенно дорога. Она будет отражать вашу индивидуальность. Какой же день святого Валентина без сердец и без роз. Предлагаем их объединить в одно и смастерить сердце из бумажных роз.
Нежные поцелуи и сердечки обязательно должны присутствовать в этот день. А такая валентинка говорит сама за себя. Предложение руки и сердца обязательно закончится скорой свадьбой.
Идеи поделок для украшения дома
Для создания особой праздничной атмосферы в доме необходимы специальные украшения. Конечно, сейчас их легко найти на полках магазинов, но куда приятнее и интереснее сделать самостоятельно. Предлагаем вам идеи поделок для украшения дома ко Дню Святого Валентина. Гирлянды один из самых простых и эффектных способов украшения дома. В праздник посвященной любви принято изготавливать их в форме сердечек из бумаги разных оттенков розового. Посмотрите эти варианты для изготовления гирлянд:
Такой вариант сделать просто, если вы умеете шить на машинке: из цветной бумаги (лучше взять бумага для принтера) вырежьте сердца разных форм, а затем прострочите их на машинке один за другим. Можно развешивать их так как представлено на картинке, а можно повесить от стены до стены — в этом случае строчка должна идти поперек сердца.
Таким способом в детстве изготавливали гирлянды цепочки к новому году, мы же предлагаем сделать их проще и в форме сердец. Вам потребуется: цветная бумага; ножницы; степлер. Нарежьте бумагу на полоски длиной 10-15 см, а шириной 1-2 см. Согните каждую пополам, теперь возьмите степлер и с его помощью соедините концы полосок, немного загнув их внутрь. Получится сердце. Затем просуньте еще одну полоску и так же соедините. Таким образом вы сделаете длинную и красивую гирлянду.
Красивой поделкой для дома на 14 февраля станет венок. Его вешают как на входную дверь, так и внутри помещения на стены. Конечно такие венки изготавливают в форме сердец.
Такой вариант венка очень прост и не требует каких-либо дорогих материалов, а так же мастерства. Просто возьмите плотный картон и вырежьте из него кольцо. Затем возьмите листы красной и розовой бумаги и вырежьте из них множество сердец. Согните каждое сердце пополам, что бы венок получился объемным. А теперь приклейте их с помощью клей карандаша на кольцо. Это сердце изготовлено похожим образом.
Из картона и ниток можно изготовить отличную поделку и украсить ей интерьер. Вырежьте из картона сердце как показано на фото. Возьмите плотную нитку или пряжу красного цвета и закрепите его конец на сердце. Начинайте обматывать. Постепенно у вас получится такое объемное сердце. Оно будет смотреться еще интереснее если взять нитки двух оттенков красного.
На праздник святого Валентина дом украшают всевозможными сердцами, а в виде сердца скорее всего проживет у вам дома не один день.
Красивое украшение для дома из газетных полосок. Нарежьте газету на полоски, скатайте каждую из них в трубочку. Сверните одну из них в форме сердца. Надуйте маленький воздушный шарик, так что бы он помещался внутри сердца. Теперь оберните сердце и воздушный шарик трубочками из бумаги, как показано на фото, закрепляя конструкцию клеем. Дайте изделию высохнуть. Покрасьте краской. Готовые сердца украсьте цветами из бумаги и используйте их для украшения дома.
Детские поделки на праздник день святого Валентина
Праздник хороший повод изготовить поделки с детьми. Предлагаем вам различные виды аппликаций из бумажных сердечек, которые можно приурочить к этому дню.
Идеи поделок для тех кто любит шить и вязать
Если вы умете вязать крючком, то такие идеи вам понравятся. Влюбленные сердца
Идеи поделок подарков
Отличной идей поделки для подарка на 14 февраля будет банка с ласковыми словами для любимого человека. Как вариант ласковые слова можно заменить на желания: массаж, чашка чая и прочее… Предлагаем вам вариант оформления такой банки: «100 причин почему я тебя люблю»
Соберите совместные фотографии с любимым, наклейте их на плотную бумага и упакуйте в коробку как показано на фото.
Изготовьте чай собственной марки с пожеланиями. Каждое утро вам и вашему будет приятно доставать пакетик из коробки и читать пожелание.
Источник: mamamozhetvse.ru