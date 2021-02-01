01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Предложил вознаграждение в $100 млн за технологию снижения СО2 в атмосфере Илон Маск

13:45 01.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Ученые считают, что снижение уровня углекислого газа в атмосфере планеты поможет решить проблему глобального потепления.

% name% title
Илон Маск предложил вознаграждение за технологию снижения углекислого газа в атмосфере

Снижение уровня СО2 в атмосфере планеты поможет решить проблему глобального потепления.
Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за технологию по снижению уровня углекислого газа в атмосфере. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В некоторых странах уже существуют подобные разработки, однако они слишком дорогостоящие. Технологию нужно не только создать, но и масштабировать по всему миру.

Ученые считают, что снижение уровня углекислого газа в атмосфере планеты поможет решить проблему глобального потепления.

атмосфера глобальное потепление озоновая дыра углекислый газ Илон Маск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Придумают выход?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет
14:30 01-02-2021
Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет
Скорая помощь провалилась в открытый люк в Академгородке
14:30 01-02-2021
Скорая помощь провалилась в открытый люк в Академгородке
Симптомы дефицита витамина Д: врачи перечислили самые необычные
14:28 01-02-2021
Симптомы дефицита витамина Д: врачи перечислили самые необычные
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:25 01-02-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Бердск"Это ад какой-то": Надевают валенки и замерзают в квартирах жители богатого Изумрудного городка в Бердске. Написали даже Травникову
14:21 01-02-2021
Лунный календарь посадки цветов на рассаду на 2021 год
14:20 01-02-2021
Лунный календарь посадки цветов на рассаду на 2021 год
Назвал возможным отключение России от глобальной сети Медведев
14:17 01-02-2021
Назвал возможным отключение России от глобальной сети Медведев
Съела мороженое и погибла 9-летняя девочка на отдыхе в Испании
14:15 01-02-2021
Съела мороженое и погибла 9-летняя девочка на отдыхе в Испании
БердскНовые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
14:00 01-02-2021
Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
БердскКакие семьи с детьми получат по 8 500 рублей и 15 400 рублей ежемесячно с 1 февраля 2021 года, назван список получателей
13:57 01-02-2021
Какие семьи с детьми получат по 8 500 рублей и 15 400 рублей ежемесячно с 1 февраля 2021 года, назван список получателей