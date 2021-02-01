Предложил вознаграждение в $100 млн за технологию снижения СО2 в атмосфере Илон Маск

Илон Маск предложил вознаграждение за технологию снижения углекислого газа в атмосфере

Снижение уровня СО2 в атмосфере планеты поможет решить проблему глобального потепления.

Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за технологию по снижению уровня углекислого газа в атмосфере. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В некоторых странах уже существуют подобные разработки, однако они слишком дорогостоящие. Технологию нужно не только создать, но и масштабировать по всему миру.

Ученые считают, что снижение уровня углекислого газа в атмосфере планеты поможет решить проблему глобального потепления.