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Тянет с ответами на 30 вопросов об итогах 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но проводит "закрытые" встречи, приглашая избранные СМИ

13:27 01.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава города отказался от традиционного формата общения с редакцией. "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос, но сроки ответа на него вышли еще 23 января. В мэрии забыли о законе о СМИ?

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Евгений Анатольевич Шестернин "правит" Бердском вторую пятилетку

Отказался от традиционного интервью об итогах 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" уже несколько лет проводит интервью с главой города, благодаря которому читатели находят ответы на свои вопросы. Однако прошлый год стал исключением - Евгений Анатольевич отказал "Курьер. Среда. Бердск" в интервью. Но редакция воспользовалась своим законным правом и направила запрос в администрацию Бердска с 30 вопросами еще 24 декабря 2020 года. В мэрии пообещали, что ответ будет предоставлен 23 января 2021 года. Однако сегодня уже 1 февраля, а воз и ныне там.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Бердска, ответы главы находятся на согласовании. На вопрос, почему редакцию не предупредили об отсрочке ответа на запрос в установленном порядке - в пресс-центре затруднились ответить.

Кстати, история с избитым одноклассниками новеньким 4-классником из школы №5 получила новое развитие. Евгений Шестернин провел рабочую встречу с педагогами и психологами родителей из-за избиения 10-летниего мальчика. Но только одно СМИ Бердска удостоилось присутствовать на данном мероприятии. "Курьер. Среда. Бердск" не вошел в список "закрытой" встречи. В личной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" руководитель пресс-центра мэрии Виктория Шлюнд сообщила, что это решение главы - кого приглашать, а кого нет. Ведь такой формат работы вообще не предполагает присутствие СМИ. Удивительная избирательность вновь настораживает нашу редакцию. Такой отбор СМИ на совещания в местной мэрии, на нашим наблюдениям, начались с истории строительства новой свалки около кладбища Бердска.

Кстати, по закону о СМИ ответы на запросы должны быть предоставлены в течение 7 календарных дней. При этом не важно - направлен запрос чиновнику или бизнесмену - здесь все равны. Безусловно, мэрия предупредила, что ответ на запрос "Курьер. Среда. Бердск" будет готов к 23 января. Но видимо об ответе "забыли".

интервью с мэром ответ на запрос редакция Евгений Шестернин
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