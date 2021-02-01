01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет

14:30 01.02.2021
0

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.

% name% title
Кадр из видео очевидца конфликта школьника и водителя маршрутки в Южно-Сахалинске

Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.
Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.

"По факту видео в сети, на котором водитель высаживает подростка из маршрутного автобуса, начата проверка. По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы", — говорится в сообщении.

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.
Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.
Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

высадил маршрутка проездной
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут водителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет
14:30 01-02-2021
Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет
Скорая помощь провалилась в открытый люк в Академгородке
14:30 01-02-2021
Скорая помощь провалилась в открытый люк в Академгородке
Симптомы дефицита витамина Д: врачи перечислили самые необычные
14:28 01-02-2021
Симптомы дефицита витамина Д: врачи перечислили самые необычные
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:25 01-02-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Бердск"Это ад какой-то": Надевают валенки и замерзают в квартирах жители богатого Изумрудного городка в Бердске. Написали даже Травникову
14:21 01-02-2021
Лунный календарь посадки цветов на рассаду на 2021 год
14:20 01-02-2021
Лунный календарь посадки цветов на рассаду на 2021 год
Назвал возможным отключение России от глобальной сети Медведев
14:17 01-02-2021
Назвал возможным отключение России от глобальной сети Медведев
Съела мороженое и погибла 9-летняя девочка на отдыхе в Испании
14:15 01-02-2021
Съела мороженое и погибла 9-летняя девочка на отдыхе в Испании
БердскНовые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
14:00 01-02-2021
Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
БердскКакие семьи с детьми получат по 8 500 рублей и 15 400 рублей ежемесячно с 1 февраля 2021 года, назван список получателей
13:57 01-02-2021
Какие семьи с детьми получат по 8 500 рублей и 15 400 рублей ежемесячно с 1 февраля 2021 года, назван список получателей