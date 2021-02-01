Избил и силой высадил ребенка из маршрутки водитель. У мальчика не пробился проездной билет

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.

Кадр из видео очевидца конфликта школьника и водителя маршрутки в Южно-Сахалинске

Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.

"По факту видео в сети, на котором водитель высаживает подростка из маршрутного автобуса, начата проверка. По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы", — говорится в сообщении.

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.

Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.

Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.