01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Недвижимость

Дворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома

12:43 01.02.2021, Маргарита Мартынова Фото: С сайта Авито
0

Продавец настроен благодушно и пишет с восклицательным знаком, что торг уместен. На первом этаже расположены гараж на 4 машины, гостиная комната с камином, кухня, гостевая комната, кабинет выполненный из цельного сруба в виде домика.

% name% title
В Бердске на улице с красивым названием Сибирский Плёс выставлен на продажу и ищет нового хозяина дворец площадью чуть больше 1 000 квадратных метров за 63 000 000 рублей.
Дворец трёхэтажный, есть подземный этаж. На первом этаже расположены гараж на 4 машины, гостиная комната с камином, кухня, гостевая комната, кабинет выполненный из цельного сруба в виде домика.

Тут же имеется бассейн с эксклюзивной отделкой. На втором этаже три спальных комнаты ,каждая выполнена в собственном стиле, библиотека.

Из гаража можно спуститься на подземный этаж на лифте. Здесь располагаются кинотеатр, две гардеробных комнаты, бильярдная. Земельный участок огорожен металлическим забором.

Дворец из кирпича и бетона, внутри отделан деревом и керамогранитом. Продавец настроен благодушно и пишет с восклицательным знаком, что торг уместен.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
в курортной зоне три этажа продается дворец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько этажей вы хотите в свое доме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса Гейтс
13:00 01-02-2021
Что ответил на сообщения о
4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий с 30 января до 21 февраля 2021 года
12:50 01-02-2021
4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий с 30 января до 21 февраля 2021 года
Названы самые подорожавшие продукты в России
12:45 01-02-2021
Названы самые подорожавшие продукты в России
БердскДворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома
12:43 01-02-2021
Дворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома
«Никогда нельзя изменять!»: Как любили и предавали Веру Глаголеву
12:30 01-02-2021
«Никогда нельзя изменять!»: Как любили и предавали Веру Глаголеву
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
12:26 01-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Задержан в Домодедово криминальный авторитет Григорий Карамалак
12:24 01-02-2021
Задержан в Домодедово криминальный авторитет Григорий Карамалак
Самый ранний признак болезни Паркинсона назвали специалисты
12:20 01-02-2021
Самый ранний признак болезни Паркинсона назвали специалисты
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:16 01-02-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" в матче чемпионата Испании юбилейный гол Месси
12:14 01-02-2021
Помог