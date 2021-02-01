Дворец в 1 000 кв. метров с лифтом и кинотеатром за 63 млн рублей выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото дома

Продавец настроен благодушно и пишет с восклицательным знаком, что торг уместен. На первом этаже расположены гараж на 4 машины, гостиная комната с камином, кухня, гостевая комната, кабинет выполненный из цельного сруба в виде домика.



В Бердске на улице с красивым названием Сибирский Плёс выставлен на продажу и ищет нового хозяина дворец площадью чуть больше 1 000 квадратных метров за 63 000 000 рублей.

Дворец трёхэтажный, есть подземный этаж. На первом этаже расположены гараж на 4 машины, гостиная комната с камином, кухня, гостевая комната, кабинет выполненный из цельного сруба в виде домика.

Тут же имеется бассейн с эксклюзивной отделкой. На втором этаже три спальных комнаты ,каждая выполнена в собственном стиле, библиотека.

Из гаража можно спуститься на подземный этаж на лифте. Здесь располагаются кинотеатр, две гардеробных комнаты, бильярдная. Земельный участок огорожен металлическим забором.

Дворец из кирпича и бетона, внутри отделан деревом и керамогранитом. Продавец настроен благодушно и пишет с восклицательным знаком, что торг уместен.